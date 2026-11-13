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Čuveni glumac Alen Delon preminuo je pre dve godine nakon duge bolesti i iza sebe ostavio troje zvanične dece i jednog "nezvaničnog" sina, ali i brojne kontroverze koje su ga godinama pratile.

Poslednjih godina o njemu se više pričalo zbog tragedija koje su zataškavane, među kojima je i ona da mu je Srbin telohranitelj preoteo ženu Natali, nakon čega je pronađen mrtav na deponiji, umotan u najlon.

Sada je njegova nezvanična supruga, koja je s njim provela 15 godina u braku, manekenka i novinarka Rosali van Bremen rešila da napiše knjigu i otkrije mračnu stranu glumca.

Alen Delon Foto: Profimedia

Rosali je za "Paris match" ispričala da je delo nastalo zbog njene dece, ćerke Anuške i sina Alena-Fabijana, koji je prvi javno pričao o nasilju koje je majka doživela od oca.

"Alen i ja se nismo baš svakog dana svađali! Ovu knjigu sam u glavi pisala pune 24 godine, jer sam oduvek znala da ću je jednog dana napisati. 2022. mi je sin rekao: "Mama, svi poznaju Alena Delona, mi ga poznajemo kao tatu, ali niko ne zna kakav je bio kada je bio tvoj partner. Čak i ja želim to da saznam!" A ćerka, koja je mnogo zatvorenija, želi da njen otac bude predstavljen na određeni način. U jednom trenutku se naljutila na brata jer je javno govorio o nasilju koje je njihov otac vršio nada mnom. Odgovorila sam joj da on ima pravo da govori o tome, jer je to, delimično i na neki način, i deo njegove životne priče. Rekla mi je: "Da, to je tačno, ali ti bi trebalo prva da ispričaš tu priču", ispričala je Rosali.

Rosali van Bremen i Alen Delon Foto: Guibbaud-Nebinger-Orban / Abaca Press / Profimedia

Bivša je otkrila da je Delona upoznala na snimanju spota za pesmu "Comme au cinéma",ali i da je od početka bio grub prema njoj.

"Nije me podnosio. Tokom turneje stvari nisu išle dobro. Stalno me je kritikovao i zbog moje frizure me je zvao "gospođica kiseli kupus". Svi su pred njim bili povijeni kao perorezi, ali ja nisam. Naša priča je mogla da se završi posle svega nekoliko susreta, ali sam ipak poslušala svoj instinkt. Osećala sam da će on biti čovek mog života"

Držao pištolj pod krevetom

U vreme kada su se upoznali, Alen je spavao sa revolverom pored kreveta.

"Ne sećam se da sam revolver videla prve noći. Ili ga jednostavno nisam ni primetila, jer sam imala druga posla. Međutim, kada sam ubrzo nakon toga prokomentarisala njegovo prisustvo, rekao mi je: "Znaj da je tu da me brani, ali i da mogu sebi da pucam u glavu ukoliko dobijem neku tešku bolest. Želim da imam mogućnost da sam odlučim kada ću otići. Od samog početka živela sam sa tom činjenicom. Život i smrt su stalno bili prisutni u našem odnosu. Već tokom prvih nekoliko nedelja primetila sam u njemu mešavinu usamljenosti i nezadovoljstva životom. Veoma brzo sam počela da se plašim da će nestati, ali i da će me ostaviti. Na kraju sam, petnaest godina kasnije, ja napustila njega, iako sam ga i dalje volela. Nisam to želela, ali nisam imala drugog izbora".

Alen Delon iz mlađih dana Foto: PARIS FILM-PANITALIA-TITANUS - Album / Album / Profimedia

"Imao je različite faze. Mogao je da bude veoma raspoložen, prepun kreativnosti i energije, toliko da uopšte nije mogao da spava. A onda bi usledio potpuni pad... U tim trenucima otkazivao je sve svoje obaveze. Bio je depresivan, želeo je da umre, a dešavalo se i da mi po dve nedelje ne uputi nijednu reč. U početku nisam razumela šta se događa".

Telo telohranitelja našli na deponiji, a ženu zakopao u dvorištu

Najveće kontroverze slavnog glumca tiču se njegovog telohranitelja, Srbina Stevana Markovića koji je pronađen mrtav 1968. godine.

Život slavnog glumca decenijama su pratile brojne kontroverze, a jedna od najmisterioznijih vezana je za ubistvo njegovog nekadašnjeg telohranitelja Stevana Markovića, Srbina koji je pronađen mrtav u Francuskoj 1968. godine.

Stevan Marković koji je imao 31 godinu kada je pronađen mrtav, bio je i Delonov prijatelj, a ne samo telohranitelj. Živeo je u prizemlju glumčeve kuće u Parizu.

Alen mu je nudio manje uloge u filmovima, ali Marković nije iskoristio te šanse. Novac koji je zaradio trošio je uglavnom na kockanje i izlaske što je smetalo bračnom paru Delon. Jedna od najintrigantnijih detalje ove priče jeste navodna afera koju je Stevan imao sa Natali.

A navodno su Delonovi 1968. prekinuli saradnju sa Markovićem nudeći mu otpremninu od prodaje stare Alenove kuće u aveniji Mesin, koju on nije želeo da prihvati pa je počeo da ih ucenjuje. Pretpostavlja se da je kontroverzni Srbin bio ljubavnik mnogih udatih Francuskinja čiji su partneri bili veoma uticajni. Priča se da je umeo da fotografiše ljubavnice u spornim pozama pa da zatim te slike šalje njihovim muževima tražeći novac kako javnost ne bi videla lascivne slike.

Misteriozna smrt

Smrt Stevana Markovića izazvala je političku aferu u Francuskoj kao i u Jugoslaviji. Nakon što je pronašla Markovićeva pisma, policija je prvo posumnjala da iza ubistva stoje Alen i Natali Delon kao i korzikanski krimalac Fransosa Markatoni.

List "Figaro" je zatim objavio anonimno pismo u kojem se navodi da su u sve umešani visoki državni fukcioneri i bivši članovi vlada, koji su prisustvovali orgijama, koje je Marković organizovao u kući Alena Delona. Jugosloven po imenu Akov imao je dokaze u tome, istaknuto je u tom članku. Spominjale su se potom i eksplicitne fotografije Klod Pompidu, supruge bivšeg francuskog premijera Žorža Pompidua.

Alen Delon je više puta ispitivan povodom ubistva, sumnjalo se u njegov alibi, ali nije bilo čvrstih dokaza koji su ga povezivali sa smrću Markovića. Slavni glumac je od početka negirao krivicu.

Kako je stradao?

U nedeljno veče, 22. septembra 1968. godine, Stevan Marković je izašao iz stana u aveniji Mesin i posle nekoliko minuta ušao u crni taksi marke „pežo 404”. Na zadnjem sedištu čekao ga je muškarac kojeg su kasnije dva svedoka prepoznala kao Markovićevog prijatelja Uroša Milićevića, ali će naknadno oni ipak promeniti iskaze. Milićević je bio jedan od ključnih svedoka u kasnijoj istrazi ubistva i poslednji koji ga je video živog. Nekoliko dana kasnije, 1. oktobra, telo nepoznatog muškarca pronađeno je na deponiji u naselju Elankur, nedaleko od Versaja, u plastičnoj kesi, vezanih ruku i nogu. Pariska policija je na osnovu otisaka prstiju i utvrđivanja prebivališta ustanovila da je ubijeni bio jugoslovenski državljanin i emigrant, da se zvao Stevan Marković i da je bio blizak prijatelj francuskog glumca Alena Delona. Nakon prve obdukcije, saopšteno je da je Marković usmrćen udarcem tvrdim predmetom. Međutim, nakon ekshumacije tela, nova obdukcija pokazala je da je Marković ubijen vatrenim oružjem kalibra 9 mm, koje su u to vreme koristile profesionalne ubice.

Pre Natali, Alen Delon je voleo glumicu Romi Šnajder

Romi Šnajder i Alen Delon Foto: Profimedia

Alen je bio jedan od prvih koji je stigao na lice mesta kada se pronela vest da je preminula zatvorio se sa njenim telom da bi je oplakao.

Priča se i da glumica ne leži na zvaničnom mestu sahrane, već da je Delon zakopao Romi i njenog sina na svom imanju.

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