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Kristijan Kazins, nekadašnji dečji glumac najpoznatiji po ulozi u filmu "Policajac iz vrtića", preminuo je u 43. godini.

Glumac, koji je igrao uz Arnolda Švarcenegera u akcionoj komediji iz 1990. godine, tumačio je lik dečaka Dominika Palmijerija. Vest o njegovoj smrti objavio je njegov brat po ocu Džonas Rizer u objavi na Instagramu 22. oktobra. Kristijan je ulogu Dominika delio sa svojim bratom blizancem Džozefom, poznatim kao Džoi Kazins.

Portal "Pejdž siks" prvi je objavio vest o njegovoj smrti u petak, 13. novembra.

"Bio je posebna ličnost, pun strasti i energije, sa velikim pričama i još većim snovima. Kristijan je bio veoma bolestan, imao je bolest jetre", napisao je Rizer na Instagramu.

On je otkrio da su Kristijan i njegov brat blizanac njegova braća po ocu, koje nije upoznao sve dok nije krenuo na fakultet. Odrastali su u različitim saveznim državama.

"Pre toga sam odrastao gledajući ih na televiziji u seriji 'Mesto koje zovemo dom' i u glavnoj ulozi Dominika u filmu 'Policajac iz vrtića', zajedno sa Arnoldom Švarcenegerom. Ali te uloge predstavljaju samo mali deo načina na koji ću pamtiti Kristijana", napisao je Rizer.