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Britanska policija pokrenula je istragu nakon što je dobila više prijava koje se odnose na navodne teške seksualne prestupe iz prošlosti, a koje se dovode u vezu sa glumcem i komičarem Dejvidom Valijamsom.

Londonska Metropoliten policija potvrdila je da je primila „više prijava o teškim seksualnim prestupima koji su se navodno dogodili pre izvesnog vremena“.

Iz policije su naglasili da su nove optužbe odvojene od onih koje su prethodno objavili list „Gardijan“ i televizija ITV News.

Dejvid Valijams Foto: W8Media / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Portparol policije izjavio je da navodnim žrtvama podršku pružaju specijalizovani policijski službenici. Prema dostupnim informacijama, policija ranije nije primila nijednu prijavu u vezi sa ovim slučajevima.

Policija poziva sve potencijalne žrtve da se jave

Detektiv nadzornik Majk Kejni, koji predvodi tim zadužen za istragu, pozvao je sve osobe koje su doživele seksualno nasilje da se obrate policiji, bez obzira na to koliko je vremena prošlo od navodnog incidenta.

„Pozivamo sve koji su bili žrtve seksualnog prestupa da nam se jave i razgovaraju sa nama, bez obzira na to kada se dogodio.

Svesni smo da prijavljivanje ovakvih slučajeva može biti veoma teško i zastrašujuće, ali naši specijalizovani službenici spremni su da pruže podršku, odgovore na pitanja i pomognu vam tokom čitavog postupka“, poručio je Kejni.

Dejvid Valijams Foto: Geoffrey Swaine / Avalon / Profimedia

Istraga otkrila optužbe koje datiraju još iz 2003. godine

Vest o novim prijavama dolazi nakon trogodišnje zajedničke istrage televizije ITV News i lista „Gardijan“, koja je otkrila optužbe protiv Valijamsa koje navodno datiraju još iz 2003. godine.

Komičar je optužen da je navodno seksualno uznemiravao i vrbovao mlade devojke, među kojima su, prema objavljenim navodima, bile i dve petnaestogodišnjakinje.

Jedna od tadašnjih učenica izjavila je da je susret tokom kojeg je Valijams, kako tvrdi, pokušao da joj zavlači ruku u pantalone predstavljao „seksualni napad“.

Istraga britanskih medija izazvala je veliku pažnju javnosti, a najnoviji razvoj događaja znači da se policija sada bavi i dodatnim prijavama koje su odvojene od ranije objavljenih optužbi.