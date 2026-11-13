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Pevačica Avril Lavinj (42) ostvarila se u ulozi majke! Zvezda hita „Complicated“ dobila je prvo dete, devojčicu, sa svojim partnerom, a srećnu vest podelila je sa pratiocima na Instagramu.

Uz objavu je postavila nekoliko crno-belih fotografija na kojima se vidi kako ona i njen partner drže bebinu ručicu, dok na jednoj od fotografija pevačica nežno privija devojčicu uz grudi.

Posebnu pažnju privukla je poslednja fotografija, na kojoj se nalaze tri para kariranih patika „Vans“ postavljenih na skejtbord. Dva para za odrasle stoje pored malenog para namenjenog bebi. Pevačica za sada nije otkrila ko je otac deteta.

„Stigla je naša mala je*ena princeza!“, napisala je Avril uz objavu, dodajući emotikone krune, mašne i flašice za bebe.

Otvoreno govorila o ljubavnom životu: „Bila sam u ozbiljnim vezama“

U maju 2024. godine Avril je gostovala u podkastu „Call Her Daddy“, gde je odgovarala na pitanja o svom ljubavnom životu i samouvereno poručila da je odlična partnerka u vezi.

„Nikada se nisam baš bavila neobaveznim izlascima. Uglavnom sam uvek bila u nekoj prilično ozbiljnoj vezi“, priznala je voditeljki Aleks Kuper.

Pevačica, koja je osam puta bila nominovana za Gremi, tom prilikom je istakla i šta smatra svojim kvalitetima.

„Ja bih bila sa sobom. Kuvam. Zaista mnogo volim da kuvam, veoma me zanimaju uređenje doma i dekoracija i u tome baš uživam“, rekla je Avril.

Kada su je pitali da li trenutno ima nekoga, pevačica je samo slegnula ramenima i odbila da odgovori. Ipak, otkrila je šta joj je najvažnije u ljubavnom odnosu.

Foto: Francois Guillot / AFP / Profimedia

„Najvažnije je pronaći osobu sa kojom ste kompatibilni“, objasnila je.

Dodala je da, iako to možda zvuči kao kliše, poverenje predstavlja osnovu svake uspešne veze.

„Očigledno je da sve to zvuči kao kliše, ali važno je da pronađete nekoga kome možete da verujete. Jer, ako toga nema, nikada se nećete osećati sigurno u vezi i stalno ćete biti u neizvesnosti“, istakla je pevačica.