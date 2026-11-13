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Ovogodišnja ceremonija dodele nagrada CMA biće obeležena nastupom Tejlor Svift. Prvi put posle 13 godina, četrnaestostruka dobitnica Gremija nastupiće na ovoj prestižnoj manifestaciji u Nešvilu, potvrđeno je u petak, 13. novembra, u zajedničkom saopštenju organizatora CMA nagrada i televizije ABC.

Povratak posle više od decenije

Svift (36) je tokom karijere dva puta osvojila nagradu CMA za zabavljača godine, a ove godine ponovo je nominovana, i to u kategoriji singla godine za pesmu „I Knew It, I Knew You“.

Reč je o originalnoj numeri koju je napisala za muziku iz filma „Priča o igračkama 5“. Pesmu su producirali Džek Antonof, dok je za snimanje i tonsku obradu bila zadužena Laura Sisk.

Ovo je čak 26. nominacija Tejlor Svift za CMA nagrade. Nominacija je stigla samo nekoliko dana nakon što je pesma „I Knew It, I Knew You“ zauzela prvo mesto na američkim kantri radio-stanicama, čime je pevačica ostvarila svoj prvi takav uspeh posle 13 godina.

Tejlor Svift Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

U kategoriji singla godine Tejlor Svift će se nadmetati sa Elom Lengli, koja ima čak dve nominacije za pesme „Be Her“ i „Choosin’ Texas“.

Među nominovanima su i Lejni Vilson sa numerom „Somewhere Over Laredo“ i Kodi Džonson sa pesmom „The Fall“.