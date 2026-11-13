Posle 13 godina Tejlor Svift nastupa na dodeli CMA muzičkih nagrada
Ovogodišnja ceremonija dodele nagrada CMA biće obeležena nastupom Tejlor Svift. Prvi put posle 13 godina, četrnaestostruka dobitnica Gremija nastupiće na ovoj prestižnoj manifestaciji u Nešvilu, potvrđeno je u petak, 13. novembra, u zajedničkom saopštenju organizatora CMA nagrada i televizije ABC.
Povratak posle više od decenije
Svift (36) je tokom karijere dva puta osvojila nagradu CMA za zabavljača godine, a ove godine ponovo je nominovana, i to u kategoriji singla godine za pesmu „I Knew It, I Knew You“.
Reč je o originalnoj numeri koju je napisala za muziku iz filma „Priča o igračkama 5“. Pesmu su producirali Džek Antonof, dok je za snimanje i tonsku obradu bila zadužena Laura Sisk.
Ovo je čak 26. nominacija Tejlor Svift za CMA nagrade. Nominacija je stigla samo nekoliko dana nakon što je pesma „I Knew It, I Knew You“ zauzela prvo mesto na američkim kantri radio-stanicama, čime je pevačica ostvarila svoj prvi takav uspeh posle 13 godina.
U kategoriji singla godine Tejlor Svift će se nadmetati sa Elom Lengli, koja ima čak dve nominacije za pesme „Be Her“ i „Choosin’ Texas“.
Među nominovanima su i Lejni Vilson sa numerom „Somewhere Over Laredo“ i Kodi Džonson sa pesmom „The Fall“.