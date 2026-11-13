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U Beogradskoj areni održan je nastup svetske zvezde Pitbula u okviru svoje turneje "I'm back". Kao u uvek, za njegov nastup se tražila karta više jer je poznato da uvek napravi spektakl od svakog svog nastupa.

Publika je sa nestrpljenjem čekala da se zanjiše uz dobro poznate latino ritmove po kojima je Pitbul prepoznatljiv, a njegov energičan nastup upravo je ono što ni večeras nije izostalo.

Influenseri na koncertu Pitbula u Areni Foto: MONDO/Petar Aleksić

Brojni domaći influenseri i druge javne ličnosti došli kako bi uživali u ovom spektaklu. Među njima su Danilo Badnjar, poznatiji kao Čoda koji je stigao u društvu kolege Miloša Šarića, Šarketa. U Beogradskoj areni viđene su i influenserke Lea Stanković i Ana Lazarević, kao i Wajwai i sin poznatog frizera Mikija Panjkovića, Vojislav.

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Pitbull u prepunoj Areni održao govor Izvor: Kurir

Pitbul kao svetska senzacija

Pitbull važi za jednog od najkonzistentnijih live izvođača svoje generacije i dominantnu silu na turnejama, uz brojne plasmane pri vrhu svetskih touring lista tokom karijere. Prema podacima koje prenosi Billboard Boxscore, Pitbull je tokom karijere zaradio više od 250 miliona dolara i prodao preko 4,7 miliona ulaznica širom sveta. Njegova poslednja turneja, Party After Dark Tour, bila je najveća solo turneja u njegovoj karijeri sa više od 50 datuma u 13 zemalja, dodatno učvrstivši reputaciju Mr. Worldwide-a kao sinonima za pun gas, slavlje bez kočnica i nezaboravne fan momente iz večeri u veče.

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Uhvatili smo Pitbula iza bine na koncertu u Areni Izvor: MONDO