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U 12. emisiji 204. ciklusa kviza „TV Slagalica“ gledaoci su imali priliku da prate izuzetno uzbudljiv drugi kvalifikacioni duel između Klare Boškov iz Sombora, koja je nastupala na plavoj poziciji, i Milutina Jovića, takmičara na crvenoj poziciji. Iako je Klara tokom većeg dela susreta imala ubedljivu prednost, odluka o tome ko će se plasirati u četvrtfinale pala je tek u poslednjim trenucima završne igre. Na kraju je slavila Klara rezultatom 222 : 218.

kviz slagalica Foto: RTS Printscreen

Milutin uspeo da preokrene rezultat

Klara je u drugu partiju ušla sa prednošću iz prvog susreta, u kojem je rezultat bio 109 : 77. Sigurnom igrom u disciplinama „Slagalica“ i „Moj broj“ dodatno je uvećala svoju prednost, ali Milutin nije odustajao.

U igri „Korak po korak“ počeo je da smanjuje razliku, a zatim je u „Skočku“ iz drugog pokušaja pogodio kombinaciju i osvojio 20 poena, čime se potpuno vratio u trku.

Prava drama usledila je u „Asocijacijama“. Milutin je uspeo da reši prvu asocijaciju, čije je konačno rešenje bilo „Industrija“, i tako prvi put preokrene rezultat u svoju korist. Semafor je tada pokazivao 212 : 199 za crvenog takmičara.

U drugoj, odlučujućoj asocijaciji, pri rezultatu 218 : 202 za Milutina, Klara je otvorila polje V4, sa pojmom „Radost“, i odmah pogodila konačno rešenje – „Guma“. Time je osvojila 20 poena, preokrenula rezultat i obezbedila plasman u četvrtfinale.

kviz slagalica Foto: RTS Printscreen

Voditeljka Kristina Radenković nije mogla da sakrije oduševljenje raspletom, posebno zbog činjenice da je pobednicu od poraza delila samo jedna dobra reakcija.

„Kakav završetak ove epizode! U četvrtfinale ide Klara, ona je osvojila 222 poena, samo četiri manje Milutin. Uh, kakva pobeda, Klaro! Bravo za vas!“, poručila je voditeljka.

Klara je priznala da je meč bio izuzetno napet, ali je pokazala da joj ne bi smetalo da i naredni susret bude jednako neizvestan.

„Stvarno su nijanse odlučile“, rekla je pobednica.

Kada joj je Kristina poželela da u četvrtfinalu ne bude toliko napeto, Klara je uz osmeh odgovorila:

„Pa što da ne? Pa da.“

U odjavi emisije, Klara je pokazala sportski duh i čestitala protivniku na odličnoj igri. Iskreno je priznala i da ju je Milutinov povratak u meč u jednom trenutku prilično zabrinuo.

„Htela bih da čestitam na odličnoj borbi, stvarno me je uplašio u jednom trenutku, približio se baš, baš, ali dobro, sreća je bila na mojoj strani ovog puta... Pa, sreća prati hrabre“, rekla je Klara.

Milutin Jović, kojem je četvrtfinale izmaklo za samo četiri poena, sportski je prihvatio poraz i nagovestio da ovo nije njegov poslednji nastup u popularnom kvizu.

Na konstataciju Kristine Radenković da je bio odličan i da veruje da će ga ponovo videti u „Slagalici“, kratko je odgovorio:

„Sigurno hoću, nisam nezadovoljan, tako da... Nadam se.“

(Kurir.rs/Telegraf)