Slušaj vest

Komičar i glumac Rasel Brend, osuđen na 10 i po godina zatvora zbog silovanja i seksualnog napada, mogao bi da bude premešten u ozloglašeni "Monster Mansion" (Vila monstruma), odnosno zatvor Wakefield u Engleskoj. Brend je trenutno u zatvoru Wandsworth, koji pripada kategoriji B, a prema izjavama izvora, verovatno će biti premešten u narednih "nekoliko dana ili nedelja".

Kako prenosi The Sun, navodno se razmatra Brendov premeštaj u zatvor visoke bezbednosti Wakefield, u kom jeprošle godine nasmrt izboden Ijan Votkins, osuđen zbog seksualnog zlostavljanja dece. Iako na lošem glasu, zatvor koji pripada kategoriji A mogao bi da bude bezbedniji za komičara. Međutim, izvori tvrde da će Brendu "biti izuzetno teško".

Rasel Brend sa ženom Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

"U toku je procena rizika za Brenda u kontekstu njegovog premeštaja u Wakefield. Preostalo je još da se reše određene formalnosti, ali osoblje u zatvoru ga očekuje", rekao je izvor, dodavši da bi do premeštaja moglo da dođe vrlo brzo. Izvor je naveo kako je Wakefield "najverovatnije mesto" na koje bi Rasel mogao da bude poslat.

"To je jedan od zatvora u koje se smeštaju poznate osobe te se – uprkos onome što se dogodilo Votkinsu – smatra bezbednijim mestom za Brenda", rekao je.

Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izvor je naveo da je zatvor sigurniji jer je dobro opremljen te ima "bolje obučene službenike i više resursa". Međutim, rekao je i da u Wakefieldu ima "opasnih ubica i seksualnih prestupnika".

"Brend će u početku morati da bude odvojen od njih. Vrlo je verovatno da će po dolasku biti smešten u izolaciju, ali to ne može da traje večno, pa će nakon toga morati da boravi s ostalim zatvorenicima", ispričao je.

Foto: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rasel se suočavao sa sedam tačaka optužnice - tri za silovanje, tri za seksualni napad i jednu za bludne radnje. Optužbe protiv njega obuhvatale su period od 1999. do 2009. godine, a odnosile su se na šest žena. Brend je opovrgnuo optužbe, a na kraju je proglašen krivim za tri slučaja seksualnog napada i jedan slučaj silovanja.

Nakon tri nedelje suđenja, sudija je komičaru izrekao zatvorske kazne u trajanju od devet, 18 i osam meseci za tri krivična dela seksualnog napada i devet godina za silovanje, što je ukupno 10 godina i šest meseci. Brend mora da odsluži dve trećine kazne pre nego što stekne pravo na uslovnu slobodu, što znači da će iza rešetaka provesti sedam godina.

Rasel Brend Foto: LEON NEAL / Getty images / Profimedia

Nakon izricanja presude, komičar je zatvoren u Wandsworthu, gde je prvi dan proveo "boraveći u svojoj ćeliji koliko god je mogao". Izvor upoznat s njegovom situacijom rekao je da Brend pokušava da "ne pokaže strah" i da vreme provodi čitajući knjige koje je pozajmio u biblioteci. Dodao je da komičar "satima čita, meditira i moli se", te da se "trudi da zadrži dostojanstvo i smirenost, iako mu dugotrajan boravak u zatvoru očito izaziva ogromnu patnju".

Inače, zatvor Wandsworth opisan je kao "nehuman", a njegovi najveći problemi su navodno pretrpanost i nedostatak osoblja, o čemu je prethodno progovorio bivši zatvorenik. Rekao je da će Brend "biti hodajući mrtvac" sve dok boravi u toj ustanovi.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"U velikim je problemima sve dok ne bude trajno premešten. Taj zatvor je nasilno, korumpirano, prljavo i bučno mesto. Brend će tamo biti na meti. Ako želi da ostane siguran, mora brzo da deluje", rekao je za The Sun.

Video: Branislav Lečić tvrdi da je Danijela Štajnfeld montirala snimak