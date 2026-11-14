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Obožavatelji "kraljice Božića", pevačice Maraje Keri (57), zabrinuti su nakon njenog poslednjeg pojavljivanja u javnosti. Slavna pevačica pojavila se u Brazilu ispred nekoliko fanova kako bi im dala autograme, ali snimci njenog izlaska brzo su se proširili društvenim mrežama.

Keri je tako ove nedelje snimljena dok izlazi iz crnog automobila i s osmehom na licu dolazi do obožavatelja. Na sebi je imala crnu kombinaciju s visokim crnim čizmama i velikim crnim naočarima.

Ono što je obožavatelje zabrinulo jeste njen hod prilikom izlaska iz automobila, dok su je asistenti pridržavali. Iako se pevačica činila dobro raspoloženom dok je potpisivala autograme i pozirala za selfije, brojni su primetili njene drhtave ruke i teško držanje.

Videi su se proširili X-om i TikTokom, a korisnici su pisali: "Izgleda kao da je boli", "Treba li da budemo zabrinuti?" Drugi su pak komentarisali da ima "57 godina, pustite ju na miru", a treći su stali u njenu odbranu: "Verovatno je pala kiša i pod je bio klizav, a ona je bila u visokim štiklama". Da li ima nekih zdravstvenih poteškoća nije javno poznato, stoga ovaj video ne dokazuje nikakve tvrdnje o njenom lošem stanju.

Maraja Keri Foto: Album, Album / Alamy / Profimedia

Ovo dolazi uoči njene božićne turneje. Pop zvezda, koja već godinama uoči Božića puni top-liste svojim hitom"All I Want For Christmas Is You", održaće četiri velika koncerta u novembru i decembru kroz turneju pod nazivom "Christmastime". Ona uključuje koncerte u Utilita Areni u Birmingemu (27. novembra), O2 Areni u Londonu (30. novembra) i Co-op Liveu u Mančesteru (2. decembra). Potom ide u Ta‘ Qali, Attard na Malti 8. (decembra).

Međutim, fanovi su besni zbog cena ulaznica - prema pisanju The Suna, neke ulaznice koštaju čak i do 577 funti (oko 690 evra).

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