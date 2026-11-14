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Kim Kardašijani njen brend Skims ponovo su se našli na udaru žestokih kritika na internetu nakon što su kupci izrazili ogromno nezadovoljstvo advent kalendarom koji su platili čak 148 dolara, odnosno 188 evra za evropsko tržište.

Reč je o kalendaru koji pokriva 12 dana, a u kojem su se umesto očekivanih luksuznih komada našle obične ukosnice, gumice za kosu i zalutale bretele za brushalter. Razočarani kupci odmah su počeli da nagađaju kako je Kardašijan sadržaj prikupila od sitnica s dna svoje torbice, s noćnog ormarića ili onoga što je pometeno ispod kauča.

Nezadovoljstvo je brzo eskaliralo na TikToku, gde su kreatori sadržaja objavili niz oštrih reakcija koje su privukle milione pregleda. Pojedini kupci kalendar su otvoreno nazvali prevarom, odnosno igrom reči "scam", aludirajući na naziv samog brenda.

Zbog ogromnog pritiska javnosti, kompanija je u roku od nekoliko dana ponudila puni povraćaj novca ili kredit za kupovinu u njihovoj prodavnici.

"Razumemo da za neke kalendar nije ispunio očekivanja. Žao nam je što je došlo do ovoga", poručili su iz brenda Skims u izjavi poslatoj New York Times-u.

Mediji poput Independenta postavili su pitanje da li je reč o stvarnom propustu ili promišljenom marketinškom potezu baziranom na izazivanju besa, podsećajući da je brend ranije već privlačio viralnu pažnju proizvodima poput brushaltera s ugađenim bradavicama i tangi s veštačkim stidnim dlakama.

Kim Kardašijan
Kim Kardašijan Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Inače, Skims je privatna kompanija koju je Kardašijan pokrenula 2019. godine, a godišnje ostvaruje oko milijardu dolara prihoda uz partnerstvo sa sportskim gigantom Nike-om. Iako se spekulisalo o izlasku na berzu, kompanija je to ublažila, a njena procenjena vrednost je prošle godine navodno dosegnula pet milijardi dolara.

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Video: Kim Kardašijan, brus sa bradavicama 

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Kim Kardašijan brus sa bradavicama  Izvor: Instagram/kimkardashian