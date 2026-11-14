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Britanski kralj Čarls III slavi 78. rođendan, a njegov životni put sve je samo ne dosadan. Od odrastanja u senci majke, kraljice Elizabete II, preko bajkovitog venčanja s princezom Dajanom i ljubavnog trougla s Kamilom Parker Bouls (79), pa sve do kontroverznog telefonskog razgovora u kojem je izjavio da bi voleo da bude tampon - Čarls je decenijama punio naslovnice svetskih medija.

Čarls III je rođen 14. novembra 1948. Bio je prvo od četvoro dece tadašnje princeze Elizabete i oficira Filipa Mauntbatena, koji je rođen kao princ Filipos od Grčke i Danske.

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Čarls je imao tri godine kada je njegova majka Elizabeta II postala kraljica 1952. Gotovo ceo život proveo je kao prestolonaslednik jer je njegova majka vladala čak 70 godina. Njihov odnos bio je poseban, ali i obeležen činjenicom da je Elizabeta često morala da stavi kraljevske dužnosti ispred porodičnog života.

Čarls je veliki ljubitelj prirode, baštovanstva, arhitekture i umetnosti. Posebno se zalagao za zaštitu životne sredine i održivu poljoprivredu još u vreme kada se o klimatskim promenama nije toliko govorilo kao danas.

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Nakon smrti kraljice Elizabete II, 8. septembra 2022, kao njeno najstarije dete postao je kralj Čarls III. Imao je 73 godine i time postao najstarija osoba koja je prvi put stupila na britanski presto.

Osim pravog rođendana u novembru, Čarls slavi i zvanični kraljevski rođendan. Ta tradicija postoji jer se zvanični rođendan britanskog monarha obeležava u junu, kada je veća verovatnoća lepog vremena za svečanu vojnu paradu.

Foto: PA / PA Images / Profimedia

Od 1971. do 1976. bio je u aktivnoj vojnoj službi. Bio je deo britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF), gde se obučavao za pilota, a zatim je započeo službu u Kraljevskoj mornarici. Naučio je da upravlja helikopterom i 1976. godine postao zapovednik minolovca HMS Bronington, a završio i padobransku obuku.

Ima sestru, princezu Anu i braću, prinčeve Endrua i Edvarda. U oktobru 2025. Čarls je pokrenuo postupak oduzimanja Endruovih kraljevskih titula zbog dugogodišnje povezanosti s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom i optužbama za seksualno zlostavljanje. U novembru 2025. odluka je formalizovana i Endru je izgubio titulu princa, titulu vojvode od Jorka i oslovljavanje "Njegovo kraljevsko visočanstvo".

Bivši princ Endru i kralj Čarls Foto: Joanna Chan/AP

Godine 1958. dobio je titulu princa od Velsa, a svečano je proglašen princom od Velsa 1969. godine. Pre nego što je postao kralj, decenijama je obavljao kraljevske dužnosti.

Čarls je Dajanu Spenser upoznao 1977. godine, tokom njegove posete imanju Althorp, gde je Dajana odrasla. Došao je da lovi fazane i imao je 29 godina, dok je Dajani bilo svega 16. Čarls je u to vreme bio u vezi s Dajaninom starijom sestrom Sarom Spenser. Buduća princeza kasnije se prisetila da su se susreli na oranici, a čarls je za nju rekao da je bila vesela, zabavna i puna života.

Kralj Čarls u dokumentarcu priznaje da je bio neveran u braku sa princezom Dajanom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Kada su ih tokom veridbe pitali da li su zaljubljeni, Dajana je odgovorila odlučnim ''Naravno'', dok je Čarls rekao: ''Šta god zaljubljenost značila''.

Kraljevski par se venčao 29. jula 1981. u katedrali Svetog Pavla u Londonu. Venčanje je pratilo oko 750 miliona ljudi širom sveta. Iako je ceo svet njihovu ljubav doživljavao kao bajku, njihov brak od samog je početka imao ozbiljnih problema.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja princeze Dajane i kralja Čarlsa:

1/12 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa Foto: Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia, Homer Sykes / Alamy / Profimedia

Tokom braka dobili su dvoje dece, princa Vilijama rođenog 1982. i dve godine mlađeg princa Harija. Iako se njihov brak u javnosti predstavljao kao bajka, za Dajanu je više nalikovao noćnoj mori. Bila je izuzetno nesrećna, a gotovo sve vreme Čarls ju je varao s bivšom devojkom Kamilom Parker Bouls.

Foto: Profimedia

Čarls je 1994. godine u televizijskom intervjuu priznao neverstvo, uz tvrdnju da je pokušavao da bude veran dok njihov brak nije postao nepovratno narušen. Dajana je kasnije u poznatom intervjuu izjavila: "Bilo nas je troje u ovom braku", misleći na Čarlsa, sebe i Kamilu. Njegov brak s Dajanom zvanično je okončan 1996. godine, a Kamila mu je supruga postala u aprilu 2005. godine.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja kralja Čarlsa i kraljice Kamile:

1/5 Vidi galeriju Čarls i Kamila venčali su se 9. aprila 2005. godine u Vindzoru. Foto: PA / PA Images / Profimedia, PA Archive/Press Association Images / PA Images / Profimedia, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Godine 1993. u javnost je procurio snimak privatnog telefonskog razgovora Čarlsa i Kamile iz 1989. godine. U razgovoru su razmenjivali intimne šale, a Čarls je rekao da bi voleo da bude Kamilin tampon kako bi mogao zauvek da bude u njoj, odnosno njenoj blizini. Snimak je izazvao skandal u britanskoj javnosti.

Kamila je bila uz njega i kada je 6. maja 2023. u Vestminsterskoj opatiji održano zvanično krunisanje. Uprkos protivljenju dela javnosti koja je vidi kao preljubnicu koja je uništila život princezi Dajani, Kamila danas nosi titulu "kraljice supruge".

Foto: Hugo BURNAND / AFP / Profimedia

Nakon Dajanine smrti 1997. godine, Čarls je morao da preuzme još važniju očinsku ulogu. Danas je njegov odnos s Vilijamom uglavnom prikazan kao blizak, dok je odnos s Harijem vrlo napet, a prošle godine Vojvoda od Saseksa je rekao kako mu otac ne odgovara na pozive.

Sve je eskaliralo 2020. godine, kada su Hari i njegova supruga Megan Markl odlučili da napuste zvanične kraljevske dužnosti i presele se u SAD. Dodatni udarac odnosu bile su Harijeve izjave u intervjuu s Oprom Vinfri i autobiografija "Rezerva", u kojoj je izneo brojne privatne detalje kraljevske porodice. U oktobru 2026. Hari je ponovo javno izrazio želju za pomirenjem s ocem i bratom.

Foto: ALPR/AdMedia / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pre dve godine kralju Čarlsu III dijagnostikovan je rak, a vrsta bolesti nije javno objavljena. Zbog lečenja je privremeno smanjio broj javnih obaveza. Krajem 2025. objavio je da dobro reaguje na terapiju i da će mu se lečenje tokom 2026. znatno prorediti.

Na britanskom tronu Čarlsa III će naslediti sin, princ Vilijam, a kasnije njegov unuk, princ Džordž.

(Kurir.rs/ Net.hr)

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