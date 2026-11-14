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Muzičar Nik Kejv žestoko se obrušio na veštačku inteligenciju, nazvavši platforme za generisanje pesama "konačnim poniženjem koje uništava dušu muzike".

Nakon što je prethodno poručio platformi veštačke inteligencije ChatGPT da "odj...e i pusti pisanje pesama na miru", 69-godišnji kantautor upozorio je da automatizovani generatori muzike "izruguju samo stvaranje, čineći čovečanstvo nepotrebnim", piše Independent.

Foto: Marko Karović

U objavi na svom blogu, The Red Hand Files, pevač je izrazio duboku zabrinutost zbog šireg uticaja te tehnologije.

"Platforme za generisanje pesama, po mom sudu, pokazatelji su demonskog potencijala ove tehnologije u nastajanju – potencijala da isprazni ljudsko delovanje i prekine našu vezu s božanskim", napisao je.

Foto: Marko Karović

"One izruguju samo stvaranje, čineći čovečanstvo nepotrebnim; uzimaju plodove ljudskog nastojanja i svode ih na puke proizvode. To je, možda, naše poslednje, po dušu najrazornije poniženje.

Za one koji žele da očiste svet od problematičnih umetnika – jer te cenzorske snage ne posustaju – to je zasigurno razlog za slavlje, budući da te platforme obećavaju da će se svet u potpunosti rešiti umetnika."

Foto: Mondo Petar Stojanović

Kejv je napomenuo kako nije siguran hoće li veštačka inteligencija "spasiti svet, uništiti ga ili učiniti nešto između toga", ali je objasnio kako ona dovodi u pitanje dosadašnje pretpostavke o umetnosti.

"Ne možemo da odvojimo umetnost od umetnika; oni su nerazdvojni, baš kao što su talasi nerazdvojni od mora iz kog izranjaju. Za neke je to možda neprijatna istina, ali za mene je ta stvar bila jasna", izjavio je.

Foto: James McCauley / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Sve do sada. Pojavom platformi za generisanje pesama, ovo složeno pitanje je dobilo sasvim novu dimenziju. Napokon je umetnika moguće odvojiti od umetnosti.

Štaviše, umetnika – taj manjkav, haotičan, slomljen, jadan, a opet radostan problem – može se sasvim izbaciti iz jednačine, poput nekog suvišnog otpada", napisao je Kejv.

Video: koncert Nika Kejva u Beogradu