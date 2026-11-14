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Princ i princeza od Velsa pridružili su se članovima kraljevske porodice i drugim poznatim ličnostima koje su putem društvenih mreža uputili čestitke kralju Čarlsu povodom njegovog 78. rođendana.

U objavi na Instagram storiju, Kejt i Vilijam podelili su fotografiju Čarlsa sa čuvenim muzičarem Eltonom Džonom. Njih dvojica nedavno su se udružili u posebnom izdanju emisije „Rocket Hour“, koja se emituje na radiju Epl mjuzik 1, kako bi obeležili 50 godina humanitarne organizacije „Kraljev fond“ (The King's Trust).

„Želimo Njegovom Veličanstvu kralju veoma srećan rođendan“, napisali su Kejt i Vilijam.

Princ Vilijam i princeza Kejt i prošle godine su na društvenim mrežama čestitali Čarlsu rođendan, kada je napunio 77 godina. Tom prilikom objavili su do tada neviđenu fotografiju kralja, snimljenu u vrtovima njegove rezidencije Hajgrouv haus u Glosterširu, uz poruku: „Srećan rođendan Njegovom Veličanstvu kralju!“

Foto: Instagram

Kralj rođendan počeo da slavi dan ranije

Kralj Čarls je ovogodišnje rođendansko slavlje započeo dan ranije, kada se pojavio u londonskom naselju Krojdona, na jugu prestonice. Tamo je učestvovao u obeležavanju 750. godišnjice pijace Sari strit, a posebnu pažnju privukla je rođendanska torta koja je simbolično spojila dve proslave.

Tokom posete, britanski monarh susreo se i sa čuvenim kompozitorom Endruom Lojdom Veberom, i to prilikom obilaska škole za izvođačke umetnosti i tehnologiju „Brit“.

Deo ovogodišnjeg obeležavanja Čarlsovog 78. rođendana bila je i posebna saradnja sa Eltonom Džonom, koji je za svoju radio-emisiju pripremio specijalno izdanje posvećeno kralju.

1/8 Vidi galeriju Kamila i kralj Čarls Foto: Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, i-Images / Eyevine / Profimedia, / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Čarls i Elton Džon razgovarali o moći muzike i humanitarnom radu

Celo izdanje emisije „Rocket Hour“ sa kraljem premijerno je emitovano u subotu. U razgovoru, koji je snimljen prošlog meseca, Čarls i Elton Džon govorili su o moći muzike i umetnicima koji su tokom proteklih 50 godina podržavali humanitarnu organizaciju „Kraljev fond“.

Prateća muzička lista obuhvata pesme izvođača koji su nastupali u znak podrške ovoj organizaciji, među kojima su Rej i Skaj Njumеn.

Zašto kralj Čarls slavi dva rođendana godišnje?

Kralj Čarls rođen je 14. novembra 1948. godine, ali od stupanja na presto 2022, nakon smrti kraljice Elizabete II, njegov rođendan obeležava se dva puta godišnje.

Pored pravog datuma rođenja, britanski monarh slavi i zvanični rođendan tokom tradicionalne ceremonije „Trooping the Colour“, koja se održava u junu.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Članovi kraljevske porodice tada se okupljaju u Londonu i učestvuju u velikoj paradi koja vodi od Bakingemske palate do parade Konjske garde. Pojedini članovi porodice prolaze ulicama na konjima, dok se drugi voze u kočijama. Kralj Čarls prima počasni pozdrav, nakon čega se vraća u palatu, gde mu se pridružuju ostali članovi kraljevske porodice na balkonu kraljevske rezidencije. Odatle zajedno posmatraju tradicionalni prelet vojnih aviona.