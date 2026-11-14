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Ispovest Šenon Marketić, bivše mis SAD (Miss USA 1992), jedan je od najpoznatijih skandala koji je devedesetih godina prošlog veka bacio svetlo na mračne strane života u modernim haremima. Ova lepotica sada se vratila na okupljanje misica i podelila utiske.

Šenon Marketić je bila misica Foto: Kypros / Shutterstock Editorial / Profimedia

U svojim intervjuima (posebno za magazin People i Larry King Live, opisivala je osećaj potpune bespomoćnosti. Bila je smeštena u luksuznoj palati sultana od Bruneja, ali bez slobode kretanja.

„Bila je to zlatna palata, ali je i dalje bila zatvor. Svake noći su nas postrojavali kao na nekoj bizarnoj pijaci mesa, čekajući da vidimo ko će biti izabran za prinčevu zabavu.”

1/7 Vidi galeriju Ispovest Šenon Marketić Foto: SenonMarketic/Instagram

Slučaj Šenon Marketik nikada nije dobio sudski epilog u smislu presude protiv princa. Sud u SAD je presudio da princ Džefri i njegov brat sultan uživaju diplomatski imunitet kao strani suvereni, pa tužba nije mogla biti procesuirana pred američkim sudovima.

Njena ispovest je, međutim, ohrabrila druge žene, poput pomenute Džilijan Loren, da godinama kasnije izađu u javnost sa sličnim pričama o "Haremima od miliona dolara".

Snažna poruka za žene

"Posle 34 godine vratila sam se u zajednicu bivših misica SAD i podsetila se da najznačajnije krune nisu uvek one koje osvojimo ili nosimo na sceni. Ponovni susret sa izuzetnim ženama povodom 75. godišnjice izbora za Mis SAD podsetio me je da jedno životno poglavlje može da otvori mnoga vrata, ali nikada ne može da definiše čitavu našu priču. Najlepše stranice tek treba da budu napisane. Nadrealno je vratiti se u jedno poglavlje života koje mi je otvorilo toliko vrata (na neka verovatno nisam ni trebalo da zakoračim!) i videti koliko je neočekivanih poglavlja usledilo nakon njega. Od glume i produkcije, preko pisanja, televizije, savetovanja, javnih nastupa i komedije, pa sve do toliko životnih iskustava da bi od njih mogla da se napravi prilično loša rijaliti emisija – naučila sam nekoliko važnih lekcija. Božji plan za vaš život nikada ne zavisi od tuđeg mišljenja o vašoj budućnosti, pa čak ni od njihovih najokrutnijih kritika. Niste onoliko veličanstveni koliko vas čine vaši uspesi, niti ste toliko loši koliko vas predstavljaju najveći neuspesi. A šta je sa snovima za koje ste mislili da je vreme da ih zauvek napustite? Onima za koje ste verovali da ste ih sami sebi uskratili? Ne znamo više od Boga. Njegovo vreme nije isto što i naše. Možda mislite da je prekasno. Da ste napravili previše grešaka, izgubili previše vremena ili previše odlutali od osobe kakva ste želeli da postanete", napisala je Šenon pa dodala:

"Nastavite da dopuštate Gospodu da vas vodi, pomaže vam da rastete i da pronađe put kroz ono što vam je suviše bolno da biste se sa tim suočili. Sačuvajte veru, čak i kada vam okolnosti govore da je to nemoguće. Postoji borba za vašu dušu, vaše misli, vašu svrhu i trag koji je vaš život stvoren da ostavi. A možda je najteža lekcija koju sam naučila upravo ova: Kada izgubite apsolutno sve što možete da izgubite, Bog je sve što vam je potrebno. Tačka. On može da obnovi ono što je bilo slomljeno i ostvari snove za koje niste imali hrabrosti ni da sanjate. Život se retko odvija onako kako smo ga zamislili. Ponekad najbolje priče počinju onda kada odbacimo sve svoje planove, pružimo ruku Bogu, ponovo ustanemo – sami, prljavi, pretučeni, slomljeni i obliveni suzama – i zamolimo ga da nam podari hrabrost da počnemo iznova. Zahvalna sam na prijateljstvima koja traju čitav život, podršci koja donosi isceljenje, uspomenama, smehu i podsećanju da za novi početak nikada ne ističe rok", zaključila je.