"Ja se retko obraćam ovim putem, ali možda ću da počnem to da radim malo češće. Sad sam došla kući iz nabavke i ajde da uđem na Instagram i sačeka me poruka od jedne dotične gospođe ili gospođice . Ona je meni na videu gde ja treniram napisala: "Sponzorušo". Pa evo sad je dobila svojih 5 minuta, javno sam objavila da ljudi vide šta vi mislite o meni i ne znam kako ste došli do tog zaključka. Evo sad vam dajem priliku javno da objasnite zašto sam ja po vama sponzoruša" - rekla je Anica, pa nastavila:

"Mislim da će mi ovo postati praksa, od sada kada god mi neko pošalje, po meni neku ružnu ili uvredljivu poruku, ja ću objaviti da to svi vide, jer zašto da to bude tajna stvar. Živimo u vremenu kada svako ima pravo na svoje mišljenje i svako ima pravo da o meni misli šta god hoće, iako to mišljenje podeli sa mnom, iako me uopšte ne poznaje i nikada u životu nije sreo i sa mnom nije prozborio ni dve reči, a od mene nije doživeo ni nešto ružno, a ni dobro, jer me ne poznaje, a usuđuje se da me osudi za bilo šta - ja ću to da objavim javno i onda ta osoba može slobodno da obrazloži to malo dublje, malo podobnije da vidimo da li ima neke dokaze možda za to za šta me osuđuje. Ja nemam šta da krijem u miru sam sa sobom, zadovoljna sa sobom i životom, ničeg se ne stidim" - zaključila je.