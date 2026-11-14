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Rasel Brend suočava se sa novim optužbama za silovanje, ovog puta od žene koja tvrdi da ju je seksualno zlostavljao kada je imala samo 16 godina, dok je njemu bilo 30. Prema njenim tvrdnjama, glumac ju je pred članovima svog okruženja nazivao „detetom“.

Nekadašnja zvezda, koja danas ima 51 godinu, ove nedelje osuđena je na deset godina i šest meseci zatvora nakon što je proglašena krivom za silovanje i seksualne napade na više žena. Brend je proglašen krivim za silovanje jedne žene 2009. godine, kao i za seksualne napade na zaposlene u televizijskim i radio-stanicama u periodu od 2004. do 2009. godine.

Prema navodima iz postupka, koristio je sve veću popularnost, stečenu vođenjem emisije „Big Brother’s Big Mouth“ i ulogama u holivudskim filmovima, kako bi dolazio do žena i prilazio im na različitim mestima. Brend je ranije negirao optužbe za nedolično ponašanje i tvrdio da su svi njegovi odnosi bili zasnovani na obostranom pristanku.

Rasel Brend Foto: Karl Black / Alamy / Profimedia

Međutim, nakon završetka suđenja, još jedna žena odlučila je da javno progovori o svom iskustvu. Mia Leter, danas 37-godišnjakinja, tvrdi da je bila u vezi sa Brendom kada je imala svega 16, a on 30 godina. Odrekla se prava na doživotnu anonimnost, koje u Velikoj Britaniji imaju žrtve navodnih seksualnih krivičnih dela, kako bi ispričala svoju priču.

„Nazivao me je detetom, a njegovo okruženje je znalo za našu vezu“

Mia tvrdi da joj je emotivno i seksualno zlostavljačka veza sa Brendom potpuno poremetila život, prenosi „Tajms“.

„Osećala sam ogroman stid i sramotu zbog svega što se dogodilo. Dozvolila sam da mi ta glupost uništi izglede za budućnost“, ispričala je.

Kako je objasnila, zbog veze sa poznatim glumcem zapostavila je školovanje.

„Moje prisustvo na nastavi bilo je svega 30 odsto. Izostajala sam iz škole kako bih se krišom sastajala sa njim, a dijagnostikovana mi je i depresija“, navela je Mia.

Kako se njihov odnos razvijao, Brend joj je navodno govorio da vezu krije od školskih prijatelja, ali je, prema njenim tvrdnjama, njegovo blisko okruženje znalo za njihovu romansu.

Čak ju je, kako tvrdi, pred njima, ali i tokom telefonskog razgovora sa svojim menadžerom Džonom Nouelom, nazivao „detetom“.

Mia je do sada javnosti bila poznata pod pseudonimom Alis, koji joj je dodelio „Sandej tajms“ u svojoj istrazi iz 2023. godine, sprovedenoj u saradnji sa listom „Tajms“ i emisijom „Dispačiz“ televizije Kanal 4.

Foto: Metropolitan Police/PLANET / Planet / Profimedia

Tvrdi da ju je Brend seksualno napao

Mia je iznela i teške optužbe u vezi sa poslednjim periodom njihove veze. Tvrdi da ju je Brend tada primorao na oralni seksualni čin bez njenog pristanka.

U razgovoru za „Tajms“ opisala je događaj:

„Na kraju me je pritisnuo uz uzglavlje kreveta i nisam mogla da se pomerim. Oralno me je silovao, gušila sam se i plakala. Pokušavala sam da ga odgurnem, tako da je znao da ne želim da to radi. Na kraju sam morala da ga udarim u stomak kako bih ga naterala da se skloni.“

Gostujući na kanalu Megi Keli, Brend je priznao da je njegov odnos sa Miom bio „eksploatatorski“ i da je „manipulisao pristankom“, što ona smatra smešnim i neprihvatljivim objašnjenjem.

„On nije živeo kod kuće, niti je bio neki izgubljeni školarac. Bio je veoma uspešan muškarac koji je imao mnogo moći i uticaja u industriji. A ja sam bila šesnaestogodišnjakinja bez životnog iskustva, bez seksualnog iskustva i bez prethodnih veza. Koliko sam uopšte mogla da budem zrela?“, zapitala se Mia.

Vezu prekinuli posle tri meseca, a raskid opisala kao farsu

Njihova veza trajala je tri meseca, a Mia je raskid opisala kao „farsu“, prenosi „Tajms“.

Prema njenim rečima, jednog dana pojavila se u Brendovom stanu i rekla da će ostaviti torbu u spavaćoj sobi, ali joj je on preprečio vrata.

Kada je ipak ušla u sobu, zatekla je drugu ženu. Izašla je napolje i čekala taksi, dok se u međuvremenu nije pojavila još jedna žena koja je stigla automobilom.

Još šest žena iznelo nove optužbe

Nove tvrdnje pojavile su se nakon što je otkriveno da je još šest žena optužilo Brenda za seksualno nedolično ponašanje i predatorsko ponašanje.

Među navodima je i tvrdnja jedne žene da je imao seksualne odnose sa njom bez njenog pristanka, a da joj se kasnije zbog toga izvinio.

Ove optužbe nisu mogle da budu objavljene ranije kako ne bi uticale na tok krivičnog postupka protiv Brendа. Tek nakon završetka suđenja i donošenja presude stekli su se uslovi da one budu iznete u javnost.