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Komičar i glumac Rasel Brend ponovo je pod istragom, nakon što ga je najmanje osam žena optužilo za seksualno zlostavljanje i predatorsko ponašanje. Brend, koji je u ponedeljak osuđen na 10 godina i šest meseci zatvora zbog silovanja i seksualnog napada, sad se suočava s mogućnošću drugog suđenja nakon što se javilo više navodnih žrtava.

Detektivi analiziraju nove informacije koje su se pojavile nakon završetka njegovog prvog suđenja, a takođe privode kraju rad na dokaznim materijalima dostavljenim Državnom tužilaštvu, a koji se odnose na još dve žene. Materijali uključuju optužbu da je Brend silovao 16-godišnjakinju.

Foto: Karl Black / Alamy / Profimedia

Među ženama koje su iznele optužbe protiv Brenda našla se i bivša devojka, koja je rekla da ju je komičar seksualno napao. The Times je objavio i tvrdnje koje je iznelo šest drugih žena, uključujući navode da je komičar imao seksualni odnos sa ženom bez njenog pristanka, te da je s drugom žrtvom nastavio odnos nakon što ga je zamolila da prestane jer joj je nanosio bol.

Optužbe protiv Rasela uključene su u novom Netflixovom dokumentarcu, u kom je glumčeva bivša devojka Džordan Martin rekla da ju je seksualno napao zbog ljubomore. Martin je s Brendom bila u vezi kad je imala 26 godina, kada se nalazila u "ranjivoj fazi", budući da se nedugo pre razvela od supruga.

Rasel Brend sa ženom Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

"Želeo je da za njega budem potpuno nepoznata. Nije želeo da mu budem poznata. Zato je tražio da operem zube. Ali ni to nikada nije bilo dovoljno. Stajao je nada mnom dok sam ih prala i prala, a onda sam primetila da mi desni krvare", ispričala je, a zatim je opisala kako je s Brendom boravila u hotelu, kada je telefonom razgovarala s bivšim partnerom kako bi dogovorila da on dođe po svoje stvari.

Kada je Brend saznao s kim razgovara, zgrabio joj je telefon iz ruke i razbio ga na komade. "Nekako sam uzela telefon nazad i otišla u drugu prostoriju. Ušao je, nije rekao ništa. Zavukao je ruku u moje farmerice, umetnuo prst, a zatim otišao", ispričala je kroz suze. Drugom prilikom ju je Brend optužio za koketiranje s članovima filmske ekipe nakon što ju je pozvao na filmski set na Havajima.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šest anonimnih žena je svoje optužbe iznelo u razgovoru za The Times. Među njima je i zaposlena kojoj je dodeljen pseudonim Aleks, a koja je Brenda upoznala tokom poslovnog sastanka u njegovom londonskom domu 2000-ih. Rasel ju je u početku očarao ponašanjem, te je započela vezu s njim, uz česte raskide i pomirenja. Međutim, tvrdi da je komičar s vremenom počeo sve više da je kontroliše, a jednom su imali polni odnos bez njenog pristanka. Aleks tvrdi da ga je zamolila da prestane jer nije koristio zaštitu.

Brend je, kaže, ignorisao njene prigovore i nastavio, uprkos tome što je pokušavala da se skloni. Aleks se bojala da se fizički odupre jer se bojala kako bi on mogao da reaguje. Nakon incidenta joj se Brend navodno izvinio uživo i putem tekstualne poruke.

Rasel Brend u sudnici Foto: Justin Griffiths-Williams/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žena identifikovana kao Viki tvrdi da je Brend nastavio da ima polni odnos s njom, iako ga je više puta zamolila da prestane jer je osećala bol. Viki je imala 19 godina kad je upoznala komičara na jednom od njegovih nastupa 2007, gde ju je on navodno izdvojio iz gomile obožavatelja.

Njih dvoje su nakon toga započeli seksualni odnos, ali Brendovo ponašanje je s vremenom postajalo sve nasilnije. Navela je kako je tokom njihovog poslednjeg susreta, uprkos njenim negodovanjima, stupio s njom u polni odnos. "Rekla sam: ‘Boli‘, a on nije stao. Onda je postalo još gore i stvarno je jako bolelo. Rekla sam: ‘Stani‘, a on nije stao. Kao da jednostavno nije bio prisutan", ispričala je.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prisetila se i kako joj je Brend rekao: "Želim da budeš glasnija da ona može da te čuje". Tada je, navodno, iz kupatila izašla druga žena koja je izvela seksualni čin s Raselom. Nakon incidenta ju je Brend navodno upozorio i rekao: "Večeras je sve bilo sporazumno. Niko nije uradio ništa što nije želeo da uradi."

Treća žena tvrdi da ju je komičar zgrabio za vrat i seksualno napastovao u hotelskoj sobi, dok je druga navela da je pokušao da je uvuče u toalet za osobe s invaliditetom 2015. godine.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brend je trima od šest žena prišao tokom svojih nastupa, pri čemu je izdvajao obožavateljke iz publike i tražio od članova svog tima da nabave njihove brojeve telefona. Neke žene su osećale da ne mogu da se obrate policiji, a jedna od njih je podnela prijavu, iako to nije dovelo do podizanja optužnice.

Rasel Brend je prethodno negirao bilo kakvo nedolično ponašanje i tvrdio da su svi njegovi odnosi bili sporazumni.

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