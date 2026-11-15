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Lora Brend (39) posetila je svog supruga Rasela Brenda u londonskom zatvoru Wandsworth. Bivši komičar i glumac tamo služi zatvorsku kaznu, a njegova supruga, s kojom ima troje dece, odlučila je da ostane uz njega uprkos svemu.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsetimo, Rasel Brend osuđen je na 10 godina i šest meseci zatvora zbog silovanja žene i seksualnog napada na još tri žene. Prema pisanju BBC-ja, verovatno će u zatvoru odslužiti dve trećine kazne, a ostalo na uslovnoj slobodi.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brenda je porota još u prošli četvrtak proglasila krivim za silovanje žene 2009. i seksualne napade na zaposlene televizije i radija od 2004. do 2009. godine. Sudija ga je odmah poslao na služenje zatvorske kazne, tako da je komičar još od četvrtka iza rešetaka.

Na samom početku poslednjeg ročišta, Brendove žrtve su dobile priliku da ispričaju kako je krivično delo uticalo na njih.

Foto: Karl Black / Alamy / Profimedia

"Želela sam da objasnim kako je ovo krivično delo uticalo na mene. Godinama sam bila u šoku i emocionalnom haosu. Bila sam izuzetno potresena i traumatizovana. Nisam imala nimalo samopoštovanja. Mislila sam da sam osoba s kojom nešto nije u redu, da sam oštećena roba – bojala sam se da ću svojim ponašanjem slati signale koji bi mogli pogrešno da se protumače. Bilo mi je fizički loše kada bih ga videla u medijima. Samo želim da kažem – leopard može da promeni svoje pege, ali i dalje ostaje leopard", rekla je jedna od žrtava.

Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia

"Rasel Brend je seksualni predator koji ne pokazuje kajanje zbog načina na koji je njegovo ponašanje uticalo na moj život. Samo se nadam da mu više neće biti dozvoljeno da povredi nijednu drugu ženu", dodala je druga.

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