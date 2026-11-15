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Odnos prinčeva Vilijama i Harija je već godinama jedna od najpraćenijih tema vezanih za britansku kraljevsku porodicu. Nekada nerazdvojna braća danas gotovo uopšte ne komuniciraju, a čini se da ni najnoviji pokušaj približavanja neće tako skoro promeniti situaciju.

Naime, princ Hari (42) je u novom intervjuu otvoreno izrazio želju za pomirenjem s porodicom, posebno sa starijim bratom Vilijamom (44). Ipak, kako piše RadarOnline, pozivajući se na neimenovane izvore, princ od Velsa i dalje ne želi da razmatra mogućnost obnavljanja njihovog odnosa.

Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Neki ljudi ne žele da se stvari reše. Ja želim da se reše", izjavio je Hari. "Uz sve ostalo što se događa u svetu, najvažnije je pomiriti se. To je ključna stvar."

Nije krio ni koliko ga pogađaju narušeni odnosi s Vilijamom i njihovim ocem, kraljem Čarlsom III (78).

Kada su ga upitali da li ga boli udaljenost od najbližih članova porodice, odgovorio je potvrdno.

Princ Vilijam Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Da, naravno", rekao je, a zatim se osvrnuo na posledice dugogodišnjih porodičnih sukoba.

"Gledajte, ožiljci ostaju zauvek", poručio je, te istakao važnost ostavljanja prošlosti iza sebe.

Princ Hari smatra da se slične porodične nesuglasice događaju i izvan kraljevskih palata. Kako je objasnio, sukobi među braćom i sestrama i narušeni odnosi između roditelja i dece problemi su s kojima mogu da se poistovete brojni ljudi.

Foto: MasterClass / Ferrari / Profimedia

"Ljudi nas možda gledaju i pitaju se: 'Kako će oni to rešiti? Možda će mi to pomoći da rešim svoje probleme'", izjavio je.

Iako Hari svojim rečima jasno daje do znanja da priželjkuje novi početak, izvori na koje se poziva RadarOnline tvrde da Vilijam nema nameru da zaboravi sve što se dešavalo proteklih godina, te da nastavlja s ignorisanjem svakog poziva na pomirenje.

Kralj Čarls III i princ Vilijam na klimatskom samitu COP30 Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Nekad izuzetno blizak odnos dvojice sinova princeze Dajane i kralja Čarlsa počeo je ozbiljnije da se narušava nakon Harijevog venčanja s Megan Markl 2018. godine.

Napetosti su dodatno porasle kada su Hari i Megan 2020. odlučili da odstupe s dužnosti aktivnih članova kraljevske porodice i presele se u Sjedinjene Američke Države.

Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Godinu dana kasnije u intervjuu s Oprom Vinfri izneli su niz teških tvrdnji o životu unutar britanske monarhije, a porodične sukobe dodatno su rasplamsali dokumentarnom serijom "Harry & Meghan" na Netflixu.

Posebno burne reakcije izazvali su Harijevi memoari "Rezerva", objavljeni 2023. godine, u kojima je izneo brojne privatne detalje o odnosima s članovima kraljevske porodice. Među najšokantnijim tvrdnjama bila je ona da ga je Vilijam fizički napao tokom žestoke svađe zbog Megan Markl.

Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Hari i Megan nedavno su se sa svojom decom, princem Arčijem (7) i princezom Lilibet (5), vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo. Njihovo javno pojavljivanje u Notingemu 15. oktobra, tokom kog su posetili humanitarne organizacije i družili se s građanima, izazvalo je dodatno interesovanje britanske javnosti.

Deo posmatrača je njihov angažman protumačio kao pokušaj povratka u središte kraljevskih zbivanja, iako se par pre nekoliko godina zvanično povukao s kraljevskih dužnosti.

Foto: EPA/Neil Hall, EPA / Andy Rain, AP /Matt Dunham

Hoće li Harijevi javni pozivi na pomirenje na kraju naići na razumevanje starijeg brata, zasad ostaje nepoznato. Prema trenutnim medijskim tvrdnjama, Vilijam nije spreman da načini korak prema obnovi odnosa, a nekadašnja bliskost dvojice prinčeva i dalje se čini dalekom prošlošću.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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