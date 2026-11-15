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Rasel Brend je već prve noći u novom zatvoru tražio dodatna ćebad, iako je reč o ustanovi znatno blažeg režima u kojoj zatvorenici mogu da pohađaju časove joge, uče origami i učestvuju u horu.

Osuđeni silovatelj izbegao je premeštaj u zatvor HMP Vejkfild, poznat pod nadimkom „Vila čudovišta“, i u petak je prebačen u zatvor HMP Litlhi, ustanovu kategorije C u Kembridžširu, u kojoj su smešteni isključivo muškarci osuđeni za seksualne prestupe.

Bivši komičar, koji ima 51 godinu, prema navodima izvora, zatražio je dodatna ćebad tokom prve noći u novom zatvoru, u kojem osuđenici mogu da igraju fudbal i kuglaju.

Rasel Brend Foto: Metropolitan Police/PLANET / Planet / Profimedia

Ima posebnu ćeliju i pojačano obezbeđenje

U zatvoru HMP Litlhi organizuju se i časovi origamija, joge i horskog pevanja. Brend ima sopstvenu ćeliju, a izvori tvrde da je tokom prve noći izgledao veoma uplašeno.

„Čuli su ga kako traži dodatna ćebad prve noći, a od dolaska o njemu brine i dodatno osoblje. Ima sopstvenu ćeliju i još nije ostvario nikakav kontakt sa ostalim zatvorenicima“, ispričali su izvori za „San“.

Bivša upravnica zatvora Vanesa Frejk izjavila je da je potpuno zatečena odlukom da Brend bude smešten u ustanovu kategorije C.

„Apsolutno sam zaprepašćena što se nalazi u zatvoru kategorije C. Nema ranijih osuda, ali je dobio veoma dugu kaznu, a moguće je da ga očekuju i novi postupci.

Njegova velika medijska eksponiranost, priroda krivičnih dela za koja je osuđen, kao i opasnost od napada, svakako su uzeti u obzir prilikom procene rizika. Ipak, iznenađena sam što su ga već sada prebacili u zatvor niže kategorije. Smatrala sam da bi kategorija B bila primerenija“, rekla je ona.

Brend je prethodno bio u zatvoru HMP Vandsvort, u jugozapadnom Londonu, gde je boravio u samici, u oronulom delu ustanove namenjenom kažnjavanju zatvorenika. Tamo je bio izolovan kako bi se sprečili mogući napadi drugih osuđenika.

Iz ćelije je izlazio jednom dnevno, kako bi se istuširao i preuzeo topao obrok.

1/7 Vidi galeriju Rasel Brend pred sudom 2. maja 2025. Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Prevezen 145 kilometara u specijalnom zatvorskom vozilu

Brend je do novog zatvora prevezen specijalnim vozilom zatvorske službe Serko, na putu dugom oko 145 kilometara. Vozilo je imalo zatvorenu, malu ćeliju iz koje niko spolja nije mogao da ga vidi.

Po dolasku u zatvor u blizini Haningtona, Brend je, obučen u sivu zatvorsku trenerku, pod pratnjom deset čuvara sproveden do ćelije broj 103.

Reč je o jednokrevetnoj ćeliji, u kojoj će, najverovatnije iz bezbednosnih razloga, boraviti na krilu E. U tom delu zatvora osuđenici provode prve nedelje nakon dolaska u Litlhi.

Brend za sada nije imao nikakav kontakt sa ostalih oko 1.200 zatvorenika, od kojih je gotovo polovina starija od 50 godina.

Kontroverzni premeštaj dogodio se svega pet dana nakon što je započeo izdržavanje kazne od deset i po godina zatvora zbog silovanja i seksualnih napada.

Bivša upravnica zatvora opisala je odluku da bude prebačen u ustanovu blažeg režima kao potpuno zapanjujuću.

Izricanje presude Raselu Brendu Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izbegao zatvor u kojem je ubijen pedofil Ian Votkins

Kako je ranije objavio „San“, Brend je bio procenjivan za premeštaj u HMP Vejkfild, zatvor poznat pod nadimkom „Vila čudovišta“. Upravo tamo je prošle godine ubijen Ian Votkins, nekadašnji pevač grupe Lostprophets, osuđeni pedofil.

Međutim, veruje se da je procenjeno kako bi boravak u toj ustanovi predstavljao preveliku opasnost za Brendovu bezbednost. On je, podsetimo, predmet istrage i zbog novih navoda o seksualnim prestupima.

Stručnjaci smatraju da je odluka o njegovom premeštaju možda doneta i zato što je procenjeno da ne predstavlja veliki rizik od bekstva. Ipak, bezbednosni razlozi navodno su takođe uticali na izbor zatvora blažeg režima.

U zatvoru Litlhi ranije su preminuli i osramoćeni stručnjak za odnose s javnošću Maks Kliford, kao i bivši fudbalski trener Beri Benel, osuđen za seksualno zlostavljanje dečaka.

Izricanje presude Raselu Brendu Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Može da igra fudbal, vežba jogu i pohađa časove origamija

U novom zatvoru Brend će imati pristup brojnim sportskim i rekreativnim aktivnostima. Kao navijač Vest Hema, moći će da učestvuje u fudbalskoj ligi između zatvorskih krila, koja se igra na terenu sa veštačkom travom.

Na raspolaganju su mu i časovi joge, dve teretane, dve sportske sale, kao i mogućnost igranja kuglanja u zatvorenom prostoru. Pored toga, može da se pridruži zatvorskom horu, učestvuje u kvizovima i igra društvene igre, među kojima je i skrebl. Organizuju se i časovi origamija, na kojima zatvorenici uče da od papira prave različite oblike.

Bivši detektiv londonske Metropoliten policije Mik Nevil smatra da će javnost Brendov premeštaj u Litlhi doživeti kao privilegiju.

„Ljudi će smatrati da je Brend dobio blaži tretman. Posle svega što je uradio, očekivali bi da vreme provodi u zatvoru poput Vile čudovišta.

Međutim, zatvorska služba je očigledno procenila da bi njegov smeštaj u Vejkfild predstavljao ozbiljan rizik po njegovu bezbednost i zahtevao ogromne resurse kako bi ga zaštitili. Nakon ubistva Iana Votkinsa, smeštanje još jedne poznate ličnosti poput Brenda u Vejkfild ugrozilo bi i njega i zatvorske službenike“, objasnio je Nevil. On je dodao da se u zatvorima kategorije B nalaze i nasilni osuđenici koji bi mogli da pokušaju da napadom na poznatog zatvorenika steknu veći ugled među ostalima.

Prema njegovim rečima, otac troje dece biće bezbedniji u novoj ustanovi, ali će i dalje morati da se suoči sa velikom promenom načina života.

„I dalje je reč o ogromnoj promeni u odnosu na život na koji je navikao. Sada će živeti okružen drugim seksualnim prestupnicima i imaće godine pred sobom da se pokaje i shvati greške koje je napravio“, rekao je Nevil.

Foto: Metropolitan Police/PLANET / Planet / Profimedia

Osuđen zbog napada na četiri žene, policija istražuje nove optužbe

Brend je proglašen krivim za seksualne prestupe nad četiri žene, počinjene u periodu od 2004. do 2009. godine. Prema navodima iz sudskog postupka, u tom periodu bio je deo izopačene kampanje čiji je cilj bio da ima seksualne odnose sa čak 5.000 žena.

Tokom suđenja čulo se da je nekadašnji komičar postao „nemilosrdan, proračunat i manipulativan“ predator, vođen, kako je navedeno, nezasitnim seksualnim apetitom.

Nakon presude, londonska Metropoliten policija saopštila je da se protiv Brenda vodi istraga zbog još dve prijave za silovanje.

Komesar policije ser Mark Rolije izjavio je da su njegovi službenici spremni na mogućnost da se javi „još mnogo, mnogo“ potencijalnih žrtava.

Brendova supruga, 39-godišnja Laura Galaher, moći će da ga posećuje jednom nedeljno, ali će zbog toga morati da prelazi ukupno oko 290 kilometara od njihove kuće u Oksfordširu, vredne pet miliona funti, do zatvora i nazad.

Ona i njen suprug, koji se u međuvremenu okrenuo evangelističkom hrišćanstvu, preselili su se iz Floride uoči njegovog suđenja pred Krunskim sudom u londonskom Sautvorku.