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Zek Efron je jedna od holivudskih zvezda čiji je život iza kamera bio znatno komplikovaniji nego što je publika mogla da nasluti gledajući njegove filmove. Iako je svetsku slavu stekao kao mladić, zahvaljujući Diznijevom filmskom serijalu „High School Musical“, iza njega su godine borbe sa problemima sa alkoholom i drugim supstancama, ali i pokušaji da pronađe ravnotežu između slave, privatnog života i sopstvenog zdravlja.

Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegova priča je posebno zanimljiva jer Efron nije pokušavao da predstavi sebe kao nekoga ko je preko noći rešio sve probleme. U intervjuima je govorio o periodu u kojem je izgubio kontrolu nad svojim navikama, o odlasku na rehabilitaciju i o tome koliko mu je bilo teško da promeni život.

Od Diznijeve zvezde do života pod ogromnim pritiskom

Zek Efron je odrastao pred očima publike. Rođen 18. oktobra 1987. godine u Kaliforniji, postao je planetarno popularan zahvaljujući ulozi Troja Boltona u filmskom serijalu „High School Musical“. Milioni mladih obožavali su ga, a njegova karijera brzo se razvijala. Usledile su uloge u filmovima „17 Again“, „The Lucky One“, „Neighbors“ i „Baywatch“.

Ipak, iza uspeha, novca i popularnosti krio se period u kojem se glumac suočavao sa ozbiljnim ličnim problemima. Efron je kasnije otvoreno govorio o tome koliko je bilo teško odrastati u Holivudu, biti neprestano pod lupom javnosti i istovremeno pokušavati da pronađe sopstveni identitet.

U jednom od najiskrenijih intervjua, koji je 2014. dao za magazin „Holivud reporter“, priznao je da je u dvadesetim godinama previše pio.

„Mnogo sam pio, i to previše. Nikada nije bila u pitanju samo jedna stvar. Imate dvadeset i nešto godina, sami ste, živite u Holivudu i sve vam je dostupno“, rekao je glumac.

Zek Efron Foto: Printscreen/Facebook

Rehabilitacija zbog problema sa alkoholom i kokainom

Godina 2013. bila je prelomna u njegovom životu. U septembru te godine američki mediji objavili su da je Efron boravio na rehabilitaciji, koju je navodno završio nekoliko meseci ranije.

U početku detalji njegovog lečenja nisu bili poznati. Međutim, 2014. godine mediji su preneli da je pomoć potražio zbog problema sa alkoholom i kokainom.

Sam glumac nije iznosio detaljan opis svih okolnosti koje su dovele do odlaska na lečenje, ali je kasnije priznao da je njegovo preterano konzumiranje alkohola postalo ozbiljan problem.

Odlazak na rehabilitaciju nije predstavljao kraj njegovih poteškoća, već početak dugotrajnog procesa oporavka.

Anonimni alkoholičari promenili su mu život

Jedan od najvažnijih koraka koje je Efron preduzeo nakon rehabilitacije bio je uključivanje u program Anonimnih alkoholičara (AA). U intervjuu za „Holivud reporter“ 2014. godine govorio je o tome koliko mu je značila podrška koju je tamo pronašao.

„Tek sam počeo da odlazim na sastanke i mislim da mi je to promenilo život. Mnogo sam zadovoljniji sobom. Sve je sada mnogo lakše“, priznao je.

Ipak, nije želeo da ostavi utisak da je oporavak jednostavan ili da se problemi rešavaju jednom odlukom.

„To je borba koja nikada ne prestaje“, rekao je tada.

U razgovoru sa avanturistom Berom Grilsom, za emisiju „Running Wild with Bear Grylls“, glumac je 2014. objasnio i šta ga je navelo da shvati da mora nešto da promeni.

Priznao je da je dugo koristio alkohol i druge supstance kao neku vrstu društvenog podsticaja, odnosno sredstva koje mu je pomagalo da se opusti i lakše komunicira sa ljudima.

U jednom trenutku primetio je da sve više iščekuje vikend i izlaske, dok mu ponedeljak i utorak postaju izuzetno teški.

„Počelo je da se dešava da mi je sve manje stalo do posla, a sve više sam čekao vikend. Jedva sam čekao da izađem i zabavim se, ali kada su ponedeljak i utorak postali teški za preživljavanje, shvatio sam da nešto nije u redu“, ispričao je.

Dodao je da ne želi ponovo da zavisi od bilo kakve supstance kako bi se osećao prijatno u sopstvenoj koži. Kao jednu od tehnika za smirivanje uma počeo je redovno da praktikuje meditaciju.

Foto: Printscreen Instagram

„Nisam želeo da živim svoj život kroz tuđe fotografije“

Dve godine nakon što je javno progovorio o problemima, Efron je u intervjuu za magazin „El“ 2016. govorio o tome kako je trezvenost promenila njegov svakodnevni život.

Istakao je da mu je najvažnija stvar koju je pronašao bila struktura, odnosno rutina koja mu je pomogla da ponovo uspostavi ravnotežu. Otkrio je i da je ranije imao naviku da se svakog jutra budi i pretražuje svoje ime na internetu.

„Shvatio sam da posmatranje sebe kroz fotografije drugih ljudi nije isto što i živeti sopstveni život. Nisam zaista bio svoj“, rekao je.

Objasnio je da je zbog straha od paparaca i neprestane pažnje javnosti zapostavio brojne stvari koje je ranije voleo. Čak se plašio da ide na skejtbord ili surfovanje jer nije želeo da ga neko prati i fotografiše. Oporavak mu je, kako je tada objasnio, pomogao da ponovo pronađe interesovanja i da se više posveti sebi.

Godine kasnije govorio je i o posledicama ekstremnog načina života

Iako je uspeo da se vrati poslu i nastavi glumačku karijeru, Efron je i kasnije prolazio kroz periode fizičkog i psihičkog iscrpljivanja.

Posebno je govorio o pripremama za film „Baywatch“ iz 2017. godine, zbog kojih je bio podvrgnut veoma zahtevnom režimu treninga i ishrane.

U intervjuu za „Men's Health“ 2022. godine priznao je da je zbog intenzivnih treninga, nedostatka sna i upotrebe diuretika kako bi postigao željeni izgled razvio nesanicu i upao u dugotrajnu depresiju.

„Počeo sam da imam nesanicu i upao sam u prilično ozbiljnu depresiju, koja je dugo trajala“, ispričao je.

Naglasio je da mu je trebalo oko šest meseci nakon završetka snimanja da ponovo počne da se oseća normalno.

Ovaj period nije povezan sa njegovim ranijim problemima sa alkoholom i kokainom, ali pokazuje koliko je glumac bio spreman da fizički i psihički iscrpljuje sebe zbog karijere i izgleda.

Foto: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Šta se danas zna o njegovoj borbi sa zavisnošću?

Efron je u javnim istupima iz 2014. i 2016. godine govorio o trezvenosti, sastancima Anonimnih alkoholičara i promenama koje je napravio u životu nakon rehabilitacije.

Glumac je otvoreno priznao da je previše pio, govorio je o svom oporavku i borbi koja ne prestaje, dok su detalji o lečenju zbog kokaina uglavnom potekli iz tadašnjih medijskih izveštaja.

Nema osnova da se tvrdi da se poslednjih godina vratio zavisnosti, ali ni da se na osnovu starih intervjua iznosi pouzdan zaključak o njegovom sadašnjem zdravstvenom stanju.

Njegova priča ostaje primer koliko put do oporavka može biti složen, naročito kada se odvija pod pritiskom slave, javnosti i očekivanja koja prate život holivudske zvezde.