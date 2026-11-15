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Doktorka i zvezda britanske televizije GB News, Rene Henderkamp, iznenadila je javnost priznanjem da u 60. godini očekuje treće dete. Srećnu vest saopštila je uživo u programu, a posebno je zanimljivo što je prvo dete rodila kada je imala samo 21 godinu, dok je drugo dobila u 51. godini.

Doktorka Rene Henderkamp objavila je da je u 12. nedelji trudnoće i da će njena porodica uskoro postati bogatija za još jednu devojčicu. Vest je saopštila u subotu, tokom emitovanja emisije uživo, i to na potpuno neočekivan način usred rasprave o političkim temama. Njeno priznanje izazvalo je nevericu među kolegama u studiju, koji nisu mogli da sakriju iznenađenje.

Rene Henderkamp Foto: GBNews/youtube

Usred političke rasprave otkrila da je trudna

Neobičan trenutak dogodio se tokom razgovora o planovima britanske državne sekretarke za stambena pitanja, zajednice i lokalnu upravu Anđele Rejner da se 1.200 muškaraca migranata smesti u nekadašnju vojnu bazu u blizini mesta Pidington.

„Kada sam ove nedelje čula najavu Anđele Rejner, bila sam izuzetno ljuta. Nisam mogla da verujem. Razlog je taj što sam žena, ali i majka odraslog sina i veoma male devojčice“, rekla je doktorka tokom emisije.

Potom je odlučila da sa prisutnima podeli vest koju do tada niko od njih nije znao.

„Moram nešto da vam saopštim. Uskoro ću po treći put postati majka“, otkrila je Rene.

U studiju je na trenutak zavladala potpuna tišina, a zatim su usledili oduševljenje i čestitke.

Rene Henderkamp Foto: GBNews/youtube

Kolege ostale bez teksta, a u studio stigla i torta

Njen kolega Kaj Vilšo bio je potpuno zatečen priznanjem i poručio joj da je to neverovatno. Vil Kingston ustao je kako bi je zagrlio, ne skrivajući da ima mnogo pitanja.

„Ovo je najveći šok koji sam doživeo u programu uživo!“, uzviknuo je.

Tre Lou se našalio da više neće razgovarati o politici jer su upravo prisustvovali pravom čudu.

Kasnije je u studio doneta i torta kojom je otkriven pol bebe. Rene očekuje devojčicu, iako je bila potpuno uverena da nosi dečaka.

Zamrznula jajne ćelije, a postupak obavila u Poljskoj

Iza njene trudnoće krije se i neobična priča o dugogodišnjoj želji da ponovo postane majka.

Doktorka Henderkamp ranije je zamrznula svoje jajne ćelije, želeći da sačuva mogućnost da u budućnosti dobije još jedno dete.

Međutim, naišla je na prepreku u Velikoj Britaniji, gde klinike, prema njenim navodima, odbijaju da obavljaju takve postupke kod žena starijih od 55 godina. Zbog toga je medicinski postupak morala da obavi u Poljskoj.

Prvo dete rodila sa 21, a drugo sa 51 godinom

Rene već ima iskustvo sa majčinstvom u različitim životnim dobima. Prvo dete rodila je kada je imala 21 godinu, dok je drugu ćerku dobila tri decenije kasnije, u 51. godini.

Uprkos kritikama i osudama sa kojima se, kako kaže, suočavaju žene koje se odluče za majčinstvo u poznijim godinama, ona ne krije koliko joj je to iskustvo promenilo život.

„Uprkos svim osudama usmerenim prema starijim majkama poput mene, mogu iskreno da kažem da je rođenje deteta u mojim pedesetim godinama najbolja stvar koju sam ikada uradila“, poručila je doktorka.

Njena najnovija objava ponovo je otvorila pitanje majčinstva u poznijim godinama, medicinskih mogućnosti i društvenih predrasuda prema ženama koje odluče da dobiju decu kasnije u životu.

(Kurir.rs/Index.hr)