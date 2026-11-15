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Britanski komičar i glumac Rasel Brend, osuđen za silovanje i seksualne napade, prepisao je svojoj supruzi luksuznu vilu na obali reke, i to bez ikakve novčane naknade.

Prema pisanju britanskog tabloida "The Sun“, ovaj potez mogao bi da bude pokušaj da zaštiti imovinu od eventualnih odštetnih zahteva žena koje ga optužuju za seksualno nasilje.

Brend (51), koji je jedini bio upisan kao vlasnik imanja sa kućom pod slamnatim krovom u blizini Henli-on-Temsa, vrednog oko šest miliona funti, sada je nekretninu preneo na suprugu Loru (39). Dokumenti britanskog katastra, koje je „The Sun“ prvi put objavio, pokazuju da je imovina u papirima procenjena na znatno nižu vrednost – 3,8 miliona funti.

Foto: Metropolitan Police/PLANET / Planet / Profimedia

Zahtev za prenos vlasništva podnet je mesec dana pre početka suđenja Brendu. U zvaničnoj dokumentaciji on je naveden kao prenosilac imovine, dok je njegova supruga upisana kao nova vlasnica.

Vila prepisana bez ikakve naknade

U dokumentima se navodi da je reč o prenosu imovine bez novčane protivnaknade, što znači da novac neće promeniti vlasnika. Zahtev je, prema javno dostupnim podacima, zvanično predat 15. septembra u 10.08 časova.

Nije poznato zbog čega je vrednost nekretnine u dokumentaciji umanjena, ali je taj potez podstakao spekulacije da Brend možda pokušava da prikrije stvarnu vrednost svoje imovine. Ipak, takav pokušaj ne mora nužno da uspe.

Naime, prema britanskom Zakonu o nesolventnosti iz 1986. godine, sud može da poništi poklon ili prenos imovine ukoliko postoje dokazi da je cilj bio da se ona skloni iz domašaja potencijalnih poverilaca ili osoba koje potražuju odštetu.

Rasel Brend sa ženom Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Kuća iz 19. veka, vredna milione

Luksuzno imanje poznato kao „Thatched Cottage“ nalazi se u mestu Hamblden, nedaleko od Henli-on-Temsa. Kuća je izgrađena 1897. godine i smeštena je na slikovitom placu od oko jednog jutra, neposredno uz Temzu.

Nekada je pripadala rođaki kraljice majke Elizabete Bouz-Lajon, a poslužila je i kao televizijska lokacija za jednu epizodu serije „Luis“, nastavka popularnog serijala „Inspektor Mors“.

Brend je kuću kupio 2016. godine za 3,3 miliona funti, a verovalo se da joj je vrednost gotovo udvostručena nakon što je u renoviranje i unapređenje imanja uložio još milion funti.

Luksuzna nekretnina ima šest spavaćih soba, uređene vrtove, bazen i privatnu bioskopsku salu.

Prenos vlasništva obavila je londonska advokatska kancelarija „Druces LLP“ u ime Lore Kejt Brend, koja je u dokumentima navedena kao privatno lice. Brend je u postupku zastupala njegova advokatska kancelarija „Keystone Law“.

Supruga ga branila na suđenju

Lora, majka njihovo troje dece, svedočila je u njegovu korist tokom suđenja pred Krunskim sudom u Sautvorku. Porodica sada živi u Santa Rozi Biču na Floridi.

Pred porotom je svog supruga opisala kao brižnog i dobrog čoveka, kao i divnog oca, ali je istovremeno priznala da je u prošlosti imao problem sa seksualnom zavisnošću.

U međuvremenu, protiv Brenda su pokrenuti i građanski postupci. Jedna žena već je podnela tužbu Višem sudu, tražeći 100.000 funti odštete zbog navodnog napada u njegovoj kući u Los Anđelesu 2008. godine. Brend negira njene tvrdnje i opisuje ih kao „suštinski nepoštene“.

Suočava se i sa tužbom u Njujorku koju je podnela žena koja tvrdi da ju je seksualno napao na snimanju filma „Artur“. I te optužbe negira, a suđenje je zakazano za mart naredne godine.

Policija istražuje još dve prijave

Pored građanskih postupaka, londonska Metropoliten policija istražuje još dve prijave za silovanje protiv Brenda. Prema pisanju britanskih medija, on je do sada navodno potrošio oko milion funti na advokate koji ga brane.

Takođe, 31. decembra prošle godine započeo je postupak gašenja svoje glavne kompanije „Pablo Diablo’s Legitimate Business Firm Limited“, koju poseduje zajedno sa suprugom.

Sve to dodatno otvara pitanje da li bi prepisivanje luksuzne vile moglo da utiče na eventualne buduće odštetne zahteve žena koje ga optužuju. Ipak, konačnu ocenu o zakonitosti i svrsi prenosa imovine mogu da daju samo nadležni sudovi.