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Na humanitarnoj gala večeri organizacije „Bejbi tu Bejbi“ u Los Anđelesu pojavili su se i članovi jednog od najnovijih poznatih parova pevačica Kejti Peri i bivši kanadski premijer Džastin Trudo.

Nežni dodiri, zaljubljeni pogledi i osmesi kojima su razmenjivali pažnju tokom večeri nisu promakli prisutnima, a činilo se da par uživa u zajedničkim trenucima i ne pokušava da sakrije koliko je srećan zajedno.

1/6 Vidi galeriju Kejti Peri i Džastin Trudo Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Ljubavna prošlost Kejti Peri

Od burnih veza s muzičarima do holivudskih romansi i, najnovije, političkih simpatija – njen ljubavni život oduvek je bio tema od javnog značaja.

Sve je počelo 2006. s glumcem Džonijem Luisom (poznatim iz serije "Sons of Anarchy"), koji je tragično preminuo 2012. Potom je 2008. usledila veza s Trevijem Makojem, frontmenom benda Gym Class Heroes. Ipak, ta veza se završila mejlom, što je on kasnije nazvao "razornim". Kratka romansa s pevačem Džošom Grobanom navodno je nadahnula njen hit "The One That Got Away". Ipak, prava oluja došla je s britanskim komičarem Raselom Brendom, s kojim se Peri venčala 2010, a razvela već godinu kasnije i to porukom za doček Nove godine.

Nakon kratke veze s gitaristom grupe Florence and the Machine, Robertom Ekrojdom, usledio je njen najpoznatiji ljubavni rolerkoster, onaj s Džonom Mejerom. Njihova veza trajala je s prekidima do 2015, a oboje su o njoj kasnije pisali pesme.

Kratka epizoda s di-džejem Diplom bila je, kako je sama priznala, više zabavna nego ozbiljna. Međutim, 2016. se zaljubila u glumca Orlanda Bluma, i to nakon flerta na Zlatnim globusima.

Verili su se 2019, a godinu kasnije dobili ćerku Dejsi Dav. Međutim, početkom 2025. pojavile su se glasine o raskidu, a u julu su potvrdili da se razilaze "u miru" i ostaju posvećeni zajedničkom roditeljstvu.