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Na svečanoj ceremoniji održanoj u Los Anđelesu, u "Kuću slavnih rokenrola" zvanično je primljeno ukupno 18 muzičara i bendova, među kojima su Fil Kolins, Bili Ajdol, Ajron Mejden, Oejzis, Vu-Tang klan, Šade i Džoj Divižn.

Na svečanosti održanoj u subotu uveče u pozorištu "Pikok", u "Kuću slavnih" uvedeni su i Kvin Latifa, Em-Si Lajt, Luter Vandros posthumno, kao i producent Rik Rubin, kojem su članovi benda Red hot čili pepers priredili poseban omaž.

Rokenrol kuća slavnih 2026 Foto: Christopher Polk / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fil Kolins uz suze je održao govor zahvalnosti na ovoj počasti, preneo je AP. Sedamdesetpetogodišnji Kolins, koji zbog problema sa kretanjem i drugih zdravstvenih teškoća nije mogao da nastupi, polako je izašao na binu uz pomoć dva štapa.

On se rasplakako pred gromoglasnim ovacijama publike, među kojom su bili njegova ćerka, glumica Lili Kolins, kao i njegovo četvoro druge dece.

Događaj je bio ispunjen brojnim nastupima, a grupa Ju-tu priredila je iznenađenje na samom početku večeri, izvodeći svoj novi singl "Silencio", okružena plesačima u opremi za razbijanje demonstracija.

1/14 Vidi galeriju Rokenrol kuća slavnih 2026 Foto: Christopher Polk / Shutterstock Editorial / Profimedia

Grupe Ran-Di-Em-Si (Run DMC) i Aerosmit priredile su iznenađujuće finale večeri energičnim izvođenjem pesme "Walk This Way". Nekoliko sati kasnije, tokom uvođenja Bilija Ajdola, jednog od retkih izvođača za koje su kupci ulaznica sa sigurnošću znali da će se pojaviti i nastupiti, publika je skočila na noge i pevala u glas uz pesmu "White Wedding".

Članovi benda Oejzis nisu prisustvovali ceremoniji, navela je agencija. Lijam Galager je odbio dolazak navodeći da mu je put do Los Anđelesa predalek za jedno veče, kao i da mu dodele nagrada stvaraju nelagodnost.

Noel Galager je imao zakazan nastup iste večeri u Londonu u okviru džez festivala EFG.

Opra Vinfri je u Kuću slavnih posthumno uvela Lutera Vandrosa, podsetivši da je svojevremeno sasvim opravdano proglašen za "izvođača uz čiju muziku ljudi najčešće vode ljubav".

Televizijski snimak celog događaja biće emitovan 8. decembra na mreži ABC i platformi Dizni.