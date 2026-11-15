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Supruga Rasela Brenda, Lora Brend, oglasila se nakon što je njen muž osuđen na više od decenije zatvora zbog presude za silovanje i seksualno zlostavljanje.

Lora (39) se osvrnula na zatvorsku kaznu i odsustvo komičara tokom nedeljne epizode (15. novembra) njihove zajedničke nedeljne Jutjub emisije Nedeljna služba sa Brendovima (Sunday Service with the Brands), objasnivši da planira da nastavi sa emitovanjem uprkos nedavnim dešavanjima.

„Ova emisija će možda izgledati drugačije, ali ambicije ostaju potpuno iste“, poručila je Lora gledaocima. „I mi verujemo u Boga, verujemo u Njegov plan i verujemo u sve što On sada čini, iako je to bolno“, dodala je ona.

Rasel Brend sa ženom
Rasel Brend sa ženom Foto: RusselBrand/youtube

Teško privikavanje na samostalni rad

Lora je takođe istakla da će joj pojavljivanje u emisiji bez pedesetjednogodišnjeg supruga predstavljati veliku promenu na koju će morati da se navikne.

„Trebaće mi vremena da se naviknem da budem ovde sama...“, započela je ona nakon čega je podelila unapred snimljenu epizodu emisije u kojoj gostuje njen suprug, a koja je zabeležena tokom suđenja i do sada nije bila objavljena.

Raselova razmišljanja o religiji i moralu

Tokom jednosatnog razgovora, Rasel je izneo svoje stavove o temama poput religije i morala.

„Ovo je kultura koja ima fleksibilan i plastičan moral jer joj je potreban kao mreža za kontrolu“, rekao je on u jednom trenutku u videu, dodajući kako veruje da mnogi ljudi pogrešno traže odgovore o ličnoj svrsi i identitetu u široj kulturi.

Detalji suđenja i višegodišnje kazne

Ove izjave dolaze manje od nedelju dana nakon što je Brend osuđen na 10 godina i šest meseci zatvora, pošto je proglašen krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualno zlostavljanje, u koje su bile uključene četiri žene.

Brend, koji se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice, osuđen je 5. novembra nakon četvoronedeljnog suđenja pred Krunskim sudom u Sautvarku u Londonu. Prema navodima Krunskog tužilaštva (CPS), krivična dela su se dogodila između 2004. i 2009. godine, u periodu kada se komičar probijao kao istaknuta televizijska i radijska ličnost.

Sudija Džoel Benatan osudio je 9. novembra bivšeg voditelja MTV-ja na deset i po godina iza rešetaka. Brend će takođe biti u obavezi da doživotno bude upisan u registar seksualnih prestupnika.

Lora (devojačko Galaher) i Rasel u braku su od 2017. godine i imaju troje dece.

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rasel brend

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