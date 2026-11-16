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Britanski komičar i glumac Rasel Brend ponovo se našao u centru pažnje nakon što je njegova supruga Lora Galačer na Jutjubu pročitala poruku koju joj je poslao iz zatvora. Brend, koji je 9. novembra osuđen na deset godina i šest meseci zatvora, u poruci je ponovio da se smatra nevinim i osvrnuo se na prve dane iza rešetaka.

Lora Galačer je njegovu poruku podelila tokom nove epizode emisije "Sunday Service", koju su supružnici zajedno vodili i tokom suđenja. Ovoga puta pred kamerama se pojavila sama, a gledaocima je objasnila da namerava da nastavi s emisijom uprkos suprugovom odsustvu.

Poručila: "Nešto se čudno dešava"

Pred kraj emisije Lora je uzela beležnicu i najavila da će pročitati poruku koju joj je suprug poverio. "Draga braćo i sestre u Hristu, neka vas Bog blagoslovi zbog vaše podrške", započela je, prenoseći Brendove reči.

"Uveren sam da nisam kriv za dela zbog kojih sam zatvoren, pa se dešava nešto čudno. Dobra je vest da je Hrist s nama kada ga odaberemo, a ja sam ga odabrao", poručio je glumac.

Foto: Karl Black / Alamy / Profimedia

Brend je potvrdio i da se nalazi u zatvoru HMP Littlehey u Kembridžširu, ustanovi namenjenoj muškarcima osuđenim za seksualne prestupe. U poruci se osvrnuo na zatvorsko osoblje, koje je opisao kao snažno, ljubazno i predano poslu.

Govoreći o ostalim zatvorenicima, istakao je da se više ne smatra osobom koja ima pravo da osuđuje druge.

Foto: Metropolitan Police/PLANET / Planet / Profimedia

"Ne znam koji od muškaraca su ovde nevini. A oni koji nisu, takođe su ljudi za čije je spasenje Hrist umro, baš kao i za vas i mene", poručio je, pozivajući na ljubav, molitvu i oprost.

Supruga nije mogla da sakrije emocije

Posebno upečatljiv trenutak usledio je na samom kraju poruke, kada je Brend zahvalio svima koji pružaju podršku njegovoj porodici.

Rasel Brend sa ženom Foto: RusselBrand/youtube

"Molim vas, podržite moju voljenu suprugu i porodicu. Osećam vaše molitve. Vaš brat u Hristu, Rasel", glasila je završna poruka, koju je Lora pročitala vidno potresena.

Supruga britanskog komičara otkrila je da joj nije lako da nastavi zajednički projekat bez njega, ali je naglasila da želi da održi ono što su zajedno započeli.

Rasel Brend sa ženom Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

"Biće potrebno neko vreme da se naviknem da sedim ovde bez svog životnog saputnika, osobe koja mi toliko znači", rekla je Lora, dodajući da uprkos bolnoj situaciji veruje u nastavak njihove emisije.

Otkrila je i da je u kontaktu sa suprugom, te da se on, prema njenim rečima, oseća dobro i nastavlja da se moli.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osuđen na deset i po godina zatvora

Podsetimo, Rasel Brend proglašen je krivim 5. novembra na londonskom sudu Southwark Crown Court za jedno silovanje i tri seksualna napada na četiri žene. Krivična dela počinjena su između 2004. i 2009. godine, u periodu kada je gradio karijeru televizijskog i radijskog voditelja.

Brend je tokom suđenja odbacivao optužbe, a porukom iz zatvora ponovo je tvrdio da nije kriv, uprkos osuđujućoj presudi.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sud mu je 9. novembra izrekao kaznu od deset godina i šest meseci zatvora. Očekuje se da će dve trećine kazne provesti iza rešetaka, nakon čega bi mogao da bude pušten na uslovnu slobodu. Takođe će doživotno biti upisan u registar seksualnih prestupnika.

Brend i Lora Galačer venčali su se 2017. godine i imaju troje dece. Brend mu je pružala podršku tokom sudskog postupka, a sada je odlučila da nastavi njihovu zajedničku emisiju dok on služi zatvorsku kaznu.

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