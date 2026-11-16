Slušaj vest

Za glumicu koja je tokom više od pet decenija karijere stvorila neke od najnezaboravnijih likova u istoriji Holivuda, konačno je stiglo i najveće priznanje filmske industrije. Glen Klouz (79) primila je počasnog Oskara za životno delo na 17. dodeli nagrada Governors Awards, održanoj 15. novembra 2026. godine u Los Anđelesu, čime je okončano dugo čekanje na prestižnu statuetu nakon osam nominacija bez takmičarske pobede.

Međutim, Klouz nije bila naročito zainteresovana da govori o tome koliko je dugo čekala na Oskara. U razgovoru za Variety na crvenom tepihu ponudila je prilično neobično objašnjenje svrhe svoje karijere.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo uručivanje nagrade:

1/5 Vidi galeriju Glen Klouz dobitnica počasnog Oskara za životno delo Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia, VALERIE MACON / AFP / Profimedia

„Moja karijera je stvaranje likova za gej parade povodom Noći veštica“, rekla je uz osmeh.

Iza šale se krije i ozbiljna poruka: glumačke kreacije Glen Klouz inspirisale su brojne pripadnike LGBTQ zajednice, naročito one koje privlače teatralni, ekstravagantni i često neodoljivo ekscentrični likovi koje je tumačila.

Od Kruеле do Drusile Sikl: Zašto LGBTQ obožavaoci vole njene likove

Najnoviji dodatak toj kolekciji jeste Drusila Sikl, koju Klouz tumači u filmu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, predstojećem ostvarenju iz popularne filmske franšize „Igre gladi“. Glumica ovaj lik svrstava uz dva svoja najpoznatija filmska ostvarenja – Kruelu de Vil iz filma 101 Dalmatinac i Normu Dezmond iz filma Sunset Boulevard.

Glen Klouz Foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia

„To je jedan od onih likova poput Kruеlе i Norme Dezmond. Taj lik ne postoji dok se ne pojavite u punoj drag opremi. Zaista je zabavno“, dodala je glumica.

Klouz se našalila i da joj počasni Oskar nije ni potreban kada već postoji nešto „što ne može da se nadmaši“ – kada je gej obožavaoci imitiraju na paradama povodom Noći veštica. Njena izjava oslikava posebnu vrstu popularnosti koju uživa: njeni likovi nisu samo ostali upamćeni već ih publika iznova oživljava, preuveličava i slavi.

Drusila Sikl bi uskoro mogla da se pridruži tom društvu. Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, u režiji Frensisa Lorensa, u kojem igraju Džozef Zada, El Faning, Ralf Fajns i Kiran Kalkin, trebalo bi da stigne u bioskope 20. novembra, prema najavi izdavačke kuće Scholastic.

Glen Klouz Foto: Monica Schipper / Getty images / Profimedia

Zašto je počasni Oskar Glen Klouz važna prekretnica

Priznanje Američke filmske akademije usledilo je nakon karijere duge više od pet decenija i više od 100 filmskih uloga. Njena istorija nominacija za Oskara počela je već debitantskom filmskom ulogom u ostvarenju The World According to Garp, a među kasnijim nominacijama našli su se filmovi The Big Chill, The Natural, Fatal Attraction, Dangerous Liaisons, Albert Nobbs, The Wife i Hillbilly Elegy.

Počasna nagrada dodeljena joj je kao priznanje za celokupan doprinos kinematografiji, a ne za jednu određenu ulogu. Tokom ceremonije glumica se osvrnula na privilegiju koju predstavlja pripadnost svetu umetnika čiji su je radovi inspirisali.

„Oduvek sam smatrala da je najveća čast biti u prostoriji“, rekla je Klouz, dodajući: „Zato je večeras, biti ovde, okružena ljudima koji su me neprestano inspirisali, čiji su me radovi podržavali, izazivali i podsticali da budem bolja, najveća čast od svih.“

Glen Klouz Foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia

Glen Klouz želi da njen Oskar bude izložen u biblioteci u Montani

Glumica ima i prilično neobičan plan za svoju novu statuetu. U razgovoru za Variety otkrila je da bi volela da Oskar bude izložen u lokalnoj biblioteci u blizini njenog doma u Montani.

„Tako će ljudi zaista moći da vide kako Oskar izgleda“, objasnila je.

Na ovogodišnjoj dodeli Governors Awards počasne Oskare dobili su i reditelj Ridli Skot i Diznijev animator Flojd Norman. Producentkinje Kristin Vašon i Pamela Kofler nagrađene su Memorijalnom nagradom Irving G. Talberg.

Kako je izvestio Rojters, ceremoniji su prisustvovale brojne zvezde, među kojima su bili Tom Kruz, Zendeja, Tom Holand i Timoti Šalame. Governors Awards se održava uoči glavne ceremonije dodele Oskara i okuplja afirmisane filmske stvaraoce i glumce, ali i one koji se nadaju da će se naći u trci za prestižnu nagradu.

Za Glen Klouz, međutim, ovo veče donelo je mnogo više od priznanja filmske industrije - konačno je dobila Oskara, ali i još jednom potvrdila da najtrajnija priznanja ponekad dolaze od publike koja likove sa velikog platna učini svojima.

Bonus video: