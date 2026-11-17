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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Gevherhan je očajna Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 122. epizode

Sultan Murat nastavlja da uvodi stroge mere u prestonici, odlučan da uspostavi red nakon požara koji je ostavio teške posledice. Njegove zabrane pogađaju trgovce kafom i duvanom, zatvaraju se kafane i oduzima roba, a sultan ne pokazuje nameru da ublaži kazne. Ipak, dok pokušava da učvrsti svoju vlast, sve više se otvara pitanje ko koristi njegovu odlučnost za ostvarivanje sopstvenih ambicija. U međuvremenu, Murat se suočava i sa izdajom u svom najbližem okruženju, zbog čega silahtar plaća visoku cenu.

Dok se silahtar nalazi u derviškoj ćeliji, gde ga čeka četrdeset dana i noći molitve i iskušenja, Gevherhan je slomljena zbog razdvojenosti od voljenog čoveka, a Kosem jasno joj stavlja do znanja da brak sa silahtarom neće biti moguć. Umesto toga, insistira da se uda za Abaz Mehmed-pašu. S s druge strane, Atike, koja više ne vidi izlaz iz svoje nesreće, priznaje Fariji da je sultanu Muratu zapretila da će sebi oduzeti život ukoliko se on oženi Gevherhan.

Silahtar je na velikim iskušenjima Foto: umut volkan kincir

Za to vreme, Murat pokušava da disciplinuje janičare i vrati ih drevnim pravilima ognjišta, upozoravajući ih da neće tolerisati mito, pljačke i kriminal. Njegove naredbe, međutim, nailaze na otpor i u drugim delovima države. Kada sazna da se zabrane ne poštuju u Anadoliji i da je sudija u Izniku puštao prestupnike uz mito, sultan odlučuje da lično ode u Bursu i ispita slučaj. Istovremeno, sve više sumnja da muftija Ahizade-efendija koristi svoj položaj kako bi na važne funkcije postavio ljude odane sebi.

U međuvremenu, Kosem poziva Bajazita na razgovor i suočava ga sa činjenicom da je poštedeo janičara Husreva, iako je Murat naredio njegovu smrt. Princ pokušava da opravda svoj postupak, ali Kosem ga upozorava da je prekršio sultanovu naredbu i da bi ga takva tajna mogla skupo koštati, spremajući mu životnu lekciju. S druge strane, Ajše nastavlja da kuje planove protiv Gulbahar verujući da će je Farija razotkriti. Dok se Murat sprema da napusti prestonicu da bi otkrio ko će pokušati da deluje iza njegovih leđa, majka ga savetuje na rizičan potez. Sultan prihvata taj rizik, uveren da će neprijatelje zateći onda kada se budu najmanje nadali.

Kosem savetuje sina Foto: umut volkan kincir

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