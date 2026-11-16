SKYMUSIC ISPISAO ISTORIJU BEOGRADSKE ARENE: Pitbull pred 20.000 ljudi oborio rekord posećenosti!
Ćelave glave, prepoznatljive Pitbull maske, 20.000 ljudi i atmosfera koja je Beogradsku arenu pretvorila u najveću žurku na svetu! Mr. Worldwide priredio je spektakl za pamćenje, a onda sa bine saopštio vest koja je podigla publiku na noge – oboren je rekord posećenosti Arene!
Beograd je u petak doživeo koncertni spektakl kakav se ne pamti! Pitbull je pred čak 20.000 ljudi održao nastup koji je Beogradsku arenu ispunio do poslednjeg mesta i ispisao novo poglavlje njene istorije. Hiljade fanova pojavile su se sa ćelavim kapama i maskama po uzoru na globalnu zvezdu, pa je čitava dvorana izgledala kao ogromna armija Mr. Worldwide-a!
A da je reč o istorijskoj večeri, potvrdio je i sam Pitbull. Tokom nastupa obratio se publici i saopštio da mu je rečeno kako je upravo oboren rekord posećenosti Beogradske arene, a zatim na srpskom dodao: „Hvala, Beograde!“ Poruka koja je izazvala erupciju oduševljenja i trenutak u kojem je 20.000 ljudi zajedno proslavilo rekord koji su upravo postavili.
Nizali su se planetarni hitovi „Give Me Everything“, „Timber“, „Fireball“, „Rain Over Me“, „International Love“, „Hotel Room Service“, „Don't Stop the Party“ i „Time of Our Lives“. Energija nije jenjavala od prvog do poslednjeg minuta, dok je Pitbull držao publiku u ritmu velikog svetskog spektakla.
Posebnu pažnju privukao je i trenutak pred sam kraj nastupa, kada je Pitbull izdvojio i uz rakiju pozdravio dva velika imena srpskog sporta – Nikolu Jokića i Novaka Đokovića. Tako je veče u znaku muzike, rekorda i globalne zvezde dobilo i poseban srpski pečat.
Sa 20.000 posetilaca, rekordnom posećenošću i prizorima koji su obišli društvene mreže, Pitbullov koncert postavio je novi standard za velike muzičke događaje u Beogradu. Ovo je bila noć u kojoj je Arena pevala, plesala i slavila zajedno sa Mr. Worldwide-om!
Spektakl koji će se dugo pamtiti realizovan je u organizaciji SKYMUSIC-a, u saradnji sa globalnim koncertnim promoterom Live Nation. Sa rekordnom posetom i produkcijom svetskih razmera, Beograd je još jednom potvrdio svoje mesto na mapi najvećih koncertnih destinacija.
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