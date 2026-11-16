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Ćelave glave, prepoznatljive Pitbull maske, 20.000 ljudi i atmosfera koja je Beogradsku arenu pretvorila u najveću žurku na svetu! Mr. Worldwide priredio je spektakl za pamćenje, a onda sa bine saopštio vest koja je podigla publiku na noge – oboren je rekord posećenosti Arene! Beograd je u petak doživeo koncertni spektakl kakav se ne pamti! Pitbull je pred čak 20.000 ljudi održao nastup koji je Beogradsku arenu ispunio do poslednjeg mesta i ispisao novo poglavlje njene istorije. Hiljade fanova pojavile su se sa ćelavim kapama i maskama po uzoru na globalnu zvezdu, pa je čitava dvorana izgledala kao ogromna armija Mr. Worldwide-a!

Pitbull Foto: Skymusic production

A da je reč o istorijskoj večeri, potvrdio je i sam Pitbull. Tokom nastupa obratio se publici i saopštio da mu je rečeno kako je upravo oboren rekord posećenosti Beogradske arene, a zatim na srpskom dodao: „Hvala, Beograde!“ Poruka koja je izazvala erupciju oduševljenja i trenutak u kojem je 20.000 ljudi zajedno proslavilo rekord koji su upravo postavili.

Pitbull Foto: Skymusic production

Nizali su se planetarni hitovi „Give Me Everything“, „Timber“, „Fireball“, „Rain Over Me“, „International Love“, „Hotel Room Service“, „Don't Stop the Party“ i „Time of Our Lives“. Energija nije jenjavala od prvog do poslednjeg minuta, dok je Pitbull držao publiku u ritmu velikog svetskog spektakla. Posebnu pažnju privukao je i trenutak pred sam kraj nastupa, kada je Pitbull izdvojio i uz rakiju pozdravio dva velika imena srpskog sporta – Nikolu Jokića i Novaka Đokovića. Tako je veče u znaku muzike, rekorda i globalne zvezde dobilo i poseban srpski pečat.

Sa 20.000 posetilaca, rekordnom posećenošću i prizorima koji su obišli društvene mreže, Pitbullov koncert postavio je novi standard za velike muzičke događaje u Beogradu. Ovo je bila noć u kojoj je Arena pevala, plesala i slavila zajedno sa Mr. Worldwide-om!

Spektakl koji će se dugo pamtiti realizovan je u organizaciji SKYMUSIC-a, u saradnji sa globalnim koncertnim promoterom Live Nation. Sa rekordnom posetom i produkcijom svetskih razmera, Beograd je još jednom potvrdio svoje mesto na mapi najvećih koncertnih destinacija.