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Ema Votson nezgodno je pala dok je napuštala žurku u Los Anđelesu. Glumica, najpoznatija po ulozi u "Hariju Poteru", pridružila se brojnim slavnim osobama na događaju "GQ Men of the Year" u petak uveče. Iako je preskočila crveni tepih, bila je na proslavi.

Votson, koju retko vidimo u javnosti, obukla je vintidž mini-haljinu s dezenom iz kolekcije Valentino x Christi Belcourt Resort 2016, a na nogama je imala visoke štikle Jacquemus.

Dok je izlazila sa proslave, opkolili su je novinari i fotografi, a ona je s osmehom na licu šetala sve dok u jednom trenutku nije izgubila ravnotežu, okliznula se i pala na pod.

To se dogodilo u trenutku kada je neko u pozadini uzviknuo da mu je "Ema najomiljenija glumica svih vremena". Pritom je za dlaku izbegla da sa sobom na pod povuče jednog obožavatelja koji je tražio autogram.

Oni oko nje odmah su joj priskočili u pomoć, ali Votson se vrlo brzo digla na noge, delujući kao da se ništa nije desilo. Onda se izvinila i nastavila s osmehom na licu.

Snimci njenog pada proširili su se mrežama, a besni obožavatelji okrivili su fotografe i one koji su pokušali da dobiju autogram: "Kako je ti ljudi samo pritiskaju, ona samo pokušava da prođe kroz njih, a zapravo mora da ih obilazi jer oni ne žele da se pomere", "Isuse, sklonite joj se s puta i dajte joj malo prostora i dostojanstva, obična gamad", "Sramotno, pustite je na miru i nađite život", "Nadam se da je dobro", "Izgubila je ravnotežu u štiklama, ali se brzo pridigla, nasmejala tome i nastavila dalje kao prava profesionalka"...

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