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Šakira je provela posebno veče sa starijim sinom Milanom, a fotografije sa njihovog zajedničkog izlaska privukle su veliku pažnju medija. Budući da je u pubertetu dečak se prilično menja, kao i svi u tom uzrastu, pa svako njegovo novo pojavljivanje izazove reakcije javnosti.

Trinaestogodišnjak je sada već viši od slavne majke, a mnogi su primetili koliko je porastao i koliko se promenio od pre samo nekoliko meseci.

Pevačica i njen sin uživali su u košarkaškoj utakmici odigranoj 14. novembra u dvorani Kaseya Center u Majamiju.

Milan je nosio belu majicu, farmerke i zelenu kapu sa belim zvezdicama, dok se Šakira pojavila u plavoj kombinaciji sa geometrijskim dezenom, sunčanim naočarima i svojom prepoznatljivom raspuštenom, talasastom kosom.

Posebno simpatičan trenutak zabeležen je kada se Šakira pojavila na velikom ekranu u dvorani. Dok su kamere snimale majku i sina, Milan joj je pokazao nežnost i još jednom otkrio koliko su bliski.

Milan i Saša su centar Šakirinog sveta

Milan je stariji sin Šakire i nekadašnjeg fudbalera Đerara Pikea. Bivši par ima i mlađeg sina Sašu, koji ima 11 godina. Pevačica i fudbaler objavili su da se rastaju 2022. godine, nakon višegodišnje veze.

Iako je Šakirina karijera vodi širom sveta, pevačica je u više navrata isticala da su joj sinovi najveći prioritet. U intervjuu za magazin People u junu govorila je o tome koliko ju je majčinstvo promenilo i pomoglo joj da drugačije sagleda život.

- Majčinstvo te čini snažnom. Onog trenutka kada sam postala majka, počela sam da gledam na život iz drugačije perspektive - rekla je Šakira.

Dodala je da svakodnevno uči od svojih dečaka, istovremeno pokušavajući da uskladi njihove potrebe sa profesionalnim obavezama i novom kreativnom energijom.

Šakira je istakla da joj je najvažnije da Milan i Saša izrastu u dobre, iskrene i pažljive ljude.

Otkrila je i jedno posebno obećanje koje su joj sinovi dali – jednog dana žele da joj kupe farmu sa životinjama, na kojoj će moći da se odmara kada odluči da se povuče iz javnog života.

Za sada Šakira ne planira da uspori muzičku karijeru, ali jasno poručuje da su joj deca uvek na prvom mestu.

- Živim za svoju decu, ona su moj najveći prioritet. Gledati ih kako odrastaju i postaju dobri ljudi moj je najveći san - poručila je pevačica.

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