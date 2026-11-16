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Nekadašnja jugoslovenska manekenka, novinarka i urednica modnih časopisa Irena Mišović, koja je tokom osamdesetih godina radila u evropskim modnim centrima, otkrila je zbog čega je odlučila da se vrati u Beograd iako je imala priliku da nastavi karijeru u inostranstvu. Gostujući u podkastu „Azra“, priznala je da joj srpska prestonica nikada nije bila dovoljno velika za sve njene ambicije, ali da su ljubav i želja za drugačijim životom presudile da se ipak vrati.

Irena Mišović, nekadašnja jugoslovenska manekenka, novinarka i urednica modnih časopisa Foto: youtube/ Albatros News

Iako je u mladosti bila deo međunarodnog sveta mode, Irena danas na manekenstvo gleda drugačije nego što bi mnogi očekivali. Kako je objasnila, taj posao nije bio njena velika želja, već prilika da upozna svet i stekne iskustvo koje će joj kasnije koristiti.

„Beograd mi je bio tesan“

Govoreći o periodu kada je napustila Beograd i počela da radi u inostranstvu, Irena je bez ustezanja priznala da joj je tadašnja sredina bila ograničavajuća.

- Pa ne, tesan mi je Beograd bio. Pa ne, ja i sad mi je malo, ne malo, dosta tesan - rekla je Irena.

Međutim, iako je pronašla priliku da se profesionalno ostvari van zemlje, njen povratak nije bio uslovljen neuspehom u poslu. Naprotiv, priznala je da su privatne okolnosti bile jedan od glavnih razloga zbog kojih je odlučila da se vrati.

Irena Mišović, nekadašnja jugoslovenska manekenka, novinarka i urednica modnih časopisa Foto: youtube/ Albatros News

- Ja sam, iskreno, se više vratila iz drugih razloga i zaljubila sam se, i ja sam želela nešto drugo da radim - ispričala je nekadašnja manekenka.

Posebno je iznenadila priznanjem da manekenstvo, uprkos uspehu koji je postigla, nije bilo zanimanje u kojem se u potpunosti pronalazila.

- Meni manekenstvo nije baš bio moj izbor, koliko god da to zvuči čudno. I ja sam to jedva prihvatila. Meni je to bilo malo onako kao, ne baš zanimanje u kome ću ja moći da se izrazim - objasnila je.

Irena je istakla da rad u modnoj industriji nije pružao mnogo prostora za lični izraz, jer su o izgledu i angažmanima manekenki uglavnom odlučivali drugi. Ipak, iskustvo stečeno tokom međunarodne karijere smatra dragocenim, prvenstveno zbog mogućnosti koje joj je otvorilo.

Irena Mišović, nekadašnja jugoslovenska manekenka, novinarka i urednica modnih časopisa Foto: youtube/ Albatros News

- Mislim, niko vas ništa ne pita, ali je bila jedna ulaznica za buduću karijeru, tako da sam ja više to iskoristila za sve ostalo što sam i naučila u poslu - rekla je.

„Mudro sam odlučila što sam decu odgajala ovde“

Povratak u Beograd za Irenu je, kako je objasnila, imao i važnu porodičnu dimenziju. Želela je da decu odgaja u sredini koju poznaje i u kojoj se oseća sigurnije.

Tokom razgovora osvrnula se na iskustvo života i rada u evropskim metropolama, posebno u Parizu i Milanu, gde je, kako je navela, stekla drugačiju predstavu o bezbednosti dece i svakodnevnim brigama roditelja.

Irena Mišović, nekadašnja jugoslovenska manekenka, novinarka i urednica modnih časopisa Foto: youtube/ Albatros News

- Meni je super bilo da se vratim da gajim decu ovde. I ja i dalje mislim da je to jako mudra odluka, jer ovo što sam rekla, moje iskustvo poznavajući Zapad, da decu morate... Ne voze oni džabe decu u školu do šesnaeste godine, to je po zakonu iz bezbednosnih razloga - priznala je.

Irena, koja ima dve odrasle ćerke, naglasila je da je upravo zbog iskustava iz inostranstva cenila mogućnost da porodicu zasnuje u Beogradu. Ranije tokom istog razgovora iznela je i stav da srpsku prestonicu i danas smatra bezbednim gradom, uprkos problemima koji postoje.

- Ja lično mislim da je Beograd i dalje siguran grad - navodi.

Ipak, njen odnos prema Beogradu nije sasvim jednostavan. Sa jedne strane, priznaje da joj grad ponekad i dalje deluje previše tesno, dok sa druge ističe da oseća snažnu povezanost sa svojom zemljom.

- Drugo, ja sam i negde rodoljub. Ne znam kako više to da nazovem, jer ja, s jedne strane, sam kao rodoljub, a s druge strane mi je tesno jer malo, možda sam malo rođena pre vremena - rekla je Irena Mišović.

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