Smenjena urednica RTS-a, Nikolina Rakić, napušta Javni servis: Poznato je i u koju medijsku kuću prelazi
- Nikolina Rakić napušta RTS i prelazi u Tanjug, nakon što je krajem oktobra razrešena sa mesta voditeljke i urednice Jutarnjeg i Beogradskog programa.
- U javnosti je govorila o stanju na RTS-u i navodnim spiskovima podobnih i nepodobnih novinara, uz snimak Borivoja Uskokovića koji čita spisak zaposlenih.
Nikolina Rakić napušta javni servis i prelazi u Tanjug, u kom je do jula, deo vlasništva imala i Manja Grčić, bivša direktorka RTS-a. Grčić je, između ostalih, smenila i Nikolinu Rakić, a onda i sama podnela ostavku.
Nikolina Rakić je krajem oktobra 2026. godine, u okviru širih kadrovskih promena u Informativnom programu RTS-a, razrešena sa mesta voditeljke i urednice Jutarnjeg i Beogradskog programa, objavilo je Vreme.
Rakić je u nedelju, 15. novembra, gostovala u emisiji "Hit tvit“ na TV Pink. Govorila je o stanju na Javnom servisu i o navodnim spiskovima podobnih i nepodobnih novinara. Komentarisala je snimak na kom vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković čita spisak od pedesetak zaposlenih.
Ko je Nikolina Rakić?
Nikolina Rakić je rođena 1995. godine, a 2018. je diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Nešto pre diplomiranja počela je da radi na RTS-u, gde je radila kao reporterka i voditeljka Jutarnjeg programa. Nakon vikend programa, sve češće smo imali priliku da je gledamo i u toku radne nedelje.
"To je bila moja želja negde od najranijeg detinjstva, ali se tokom školovanja negde sakrila ili su je preplavila druga interesovanja, pa sam u jednom trenutku želela da se bavim farmacijom, stomatologijom, a najveću dilemu sam imala između Pravnog fakuleta i Fakulteta političkih nauka. Ipak, prelomilo je to što sam se tokom raspusta između druge i treće godine gimnazije prijavila na konkurs lokalne televizijske stanice u Trsteniku. Izabrana sam na toj audiciji kao novo lice i to mi je otvorio vrata za ulazak u svet novinarstva. Posle prvog nastupa pred kamerama nisam imala dilemu da je televizijsko novinarstvo moj put", rekla je ona jednom prilikom za Telegraf, a potom objasnila i kako bi definisala svoju profesiju.
"To je baš teško pitanje. Obe uloge volim. Rad na terenu je neprocenjiv, uvek otvara nove vidike, tera vas često da improvizujete, mislite nekoliko koraka unapred, i nekako vas istrenira da možete da radite u svim okolnostima. I kada je -10, kada se dah ledi I kada je +40. Uglavnom se događaji ne mogu predvideti i izlazite na teren bez pripreme, zato je važno da stalno i o svemu čitate. S druge strane, rad u studiju je izazovniji. Za to se, čini mi se, pripremate 24 sata tokom celog života. Studio traži širinu posmatranja stvari, raznovrsnost interesovanja. Uz to, treba da obratite pažnju i na držanje, gestikulaciju. U mom slučaju mislim da jedna uloga dopunjuje drugu."
U istom intervju ona je istakla i šta su joj ciljevi u karijeri.
"Da ostanem privržena vrednosima sa kojim sam počela da se bavim ovim poslom, da istrajem u naporima da budem glas onih koji se ne čuju."
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