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Nikolina Rakić napušta javni servis i prelazi u Tanjug, u kom je do jula, deo vlasništva imala i Manja Grčić, bivša direktorka RTS-a. Grčić je, između ostalih, smenila i Nikolinu Rakić, a onda i sama podnela ostavku.

Nikolina Rakić je krajem oktobra 2026. godine, u okviru širih kadrovskih promena u Informativnom programu RTS-a, razrešena sa mesta voditeljke i urednice Jutarnjeg i Beogradskog programa, objavilo je Vreme.

Foto: Printscreen/ RTS

Rakić je u nedelju, 15. novembra, gostovala u emisiji "Hit tvit“ na TV Pink. Govorila je o stanju na Javnom servisu i o navodnim spiskovima podobnih i nepodobnih novinara. Komentarisala je snimak na kom vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković čita spisak od pedesetak zaposlenih.

Ko je Nikolina Rakić?

Nikolina Rakić je rođena 1995. godine, a 2018. je diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Nešto pre diplomiranja počela je da radi na RTS-u, gde je radila kao reporterka i voditeljka Jutarnjeg programa. Nakon vikend programa, sve češće smo imali priliku da je gledamo i u toku radne nedelje.

Foto: Printscreen/ Pink

"To je bila moja želja negde od najranijeg detinjstva, ali se tokom školovanja negde sakrila ili su je preplavila druga interesovanja, pa sam u jednom trenutku želela da se bavim farmacijom, stomatologijom, a najveću dilemu sam imala između Pravnog fakuleta i Fakulteta političkih nauka. Ipak, prelomilo je to što sam se tokom raspusta između druge i treće godine gimnazije prijavila na konkurs lokalne televizijske stanice u Trsteniku. Izabrana sam na toj audiciji kao novo lice i to mi je otvorio vrata za ulazak u svet novinarstva. Posle prvog nastupa pred kamerama nisam imala dilemu da je televizijsko novinarstvo moj put", rekla je ona jednom prilikom za Telegraf, a potom objasnila i kako bi definisala svoju profesiju.

Foto: Printscreen/ RTS

"To je baš teško pitanje. Obe uloge volim. Rad na terenu je neprocenjiv, uvek otvara nove vidike, tera vas često da improvizujete, mislite nekoliko koraka unapred, i nekako vas istrenira da možete da radite u svim okolnostima. I kada je -10, kada se dah ledi I kada je +40. Uglavnom se događaji ne mogu predvideti i izlazite na teren bez pripreme, zato je važno da stalno i o svemu čitate. S druge strane, rad u studiju je izazovniji. Za to se, čini mi se, pripremate 24 sata tokom celog života. Studio traži širinu posmatranja stvari, raznovrsnost interesovanja. Uz to, treba da obratite pažnju i na držanje, gestikulaciju. U mom slučaju mislim da jedna uloga dopunjuje drugu."

U istom intervju ona je istakla i šta su joj ciljevi u karijeri.

"Da ostanem privržena vrednosima sa kojim sam počela da se bavim ovim poslom, da istrajem u naporima da budem glas onih koji se ne čuju."

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