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Prvi film „Hari Poter i Kamen mudrosti“ premijerno je prikazan 16. novembra 2001. godine. Danas, četvrt veka kasnije, filmski serijal obeležava veliki jubilej, dok je nova HBO-ova televizijska adaptacija u pripremi.

Pre 25 godina gledaoci su prvi put zakoračili u filmski svet Hogvortsa, upoznali Harija Potera, Rona Vizlija i Hermionu Grejndžer i otkrili čaroliju koja će obeležiti detinjstvo brojnih generacija. Film „Hari Poter i Kamen mudrosti“, snimljen prema istoimenom romanu Dž. K. Rouling, premijerno je prikazan 16. novembra 2001. godine i ubrzo je postao svetski fenomen.

Dž. K. Rouling Foto: Fred Duval/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Film koji je otvorio vrata čarobnjačkom svetu

Kada je „Hari Poter i Kamen mudrosti“ stigao u bioskope, gledaoci su upoznali 11-godišnjeg dečaka koji živi sa tetkom Petunijom, njenim suprugom Vernonom i njihovim sinom Dadlijem, ne znajući da pripada svetu čarobnjaka. Sve se menja kada na svoj jedanaesti rođendan sazna istinu o svom poreklu i dobije priliku da pohađa Hogvorts, školu za veštičarenje i čarobnjaštvo.

Tamo upoznaje Rona Vizlija i Hermionu Grejndžer, prijatelje sa kojima će tokom narednih godina proživeti brojne pustolovine, ali i otkriti mračnu prošlost povezanu sa lordom Voldemorom.

Film je režirao Kris Kolumbus, poznat po porodičnim hitovima „Sam u kući“ i „Sam u kući 2“, a glavne uloge tada su prvi put dobili Danijel Radklif, Rupert Grint i Ema Votson. Njima su se pridružila i velika imena britanskog glumišta, među kojima su Ričard Haris kao Albus Dambldor, Megi Smit kao Minerva Mekgonagal i Alan Rikman kao Severus Snejp.

Kadrovi iz filma Hari Poter i Kamen mudrosti:

1/11 Vidi galeriju film Hari Poter i Kamen mudrosti iz 2001. godine Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, cineclassico / Alamy / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Posebnu čaroliju filmu dala je i muzika legendarnog kompozitora Džona Vilijamsa. Njegova kompozicija „Hedwig's Theme“ postala je jedan od najprepoznatljivijih filmskih motiva, a već prvi taktovi i danas mnoge gledaoce vraćaju u svet Hogvortsa. Iako je film nastao pre četvrt veka, prizori poput Harijevog prvog dolaska u Hogvorts, raspoređivanja učenika po domovima i prve utakmice u kvidiču ostali su među najprepoznatljivijim trenucima čitavog serijala.

Osam filmova i milijarde dolara zarade

Uspeh prvog filma nadmašio je sva očekivanja. „Hari Poter i Kamen mudrosti“ postao je film sa najvećom zaradom u bioskopima tokom 2001. godine, a u narednoj deceniji snimljeno je još sedam nastavaka. Filmski serijal, završen 2011. godine drugim delom „Harija Potera i Relikvija smrti“, ostvario je ukupnu zaradu veću od 7,7 milijardi dolara na svetskim bioskopskim blagajnama.

Ipak, uspeh Harija Potera ne meri se samo brojkama. Za mnoge gledaoce odrastanje uz Harija, Rona i Hermionu značilo je iščekivanje svakog novog nastavka, rasprave o omiljenim likovima i povratak u svet u kojem prijateljstvo, hrabrost i odanost imaju posebno značenje.

Hari Poter i Dvorana tajni Foto: Print Screen YT

Održana velika proslava 25. godišnjice

Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu HarryPotter.com, Warner Bros. Discovery tokom 2026. godine pripremio je niz događaja kojima obeležava četvrt veka filmske čarolije.

Jedan od centralnih događaja bio je povratak filma „Hari Poter i Kamen mudrosti“ na velika platna, uz deset minuta dodatnog materijala iza kulisa koji do tada nije prikazivan u bioskopima. Posebne projekcije održavane su od 27. avgusta do 3. septembra na različitim svetskim tržištima, a obožavaoci su imali priliku da ponovo pogledaju i ostale filmove iz serijala.

Proslavi su se pridružile i poznate lokacije povezane sa Harijem Poterom. Warner Bros. Studio Tour u Londonu organizovao je posebnu izložbu posvećenu prvom filmu, na kojoj su posetioci mogli da razgledaju prepoznatljive rekvizite, scenografiju i detalje iz produkcije.

Hari Poter i zatvorenik iz Askabana Foto: Warner Bros / 1492 Pictures / AFP / Profimedia

Jubilej je obeležen i posebnim kolekcijama suvenira, LEGO setovima, kao i događajima u tematskim parkovima širom sveta.

Čarolija se nastavlja i novom serijom

Dok se obožavaoci prisećaju filmskih početaka, Hari Poter priprema se za povratak na male ekrane. Nova HBO-ova televizijska adaptacija, koja će ponovo oživeti priču iz romana Dž. K. Rouling, stiže već za Božić 2026. godine.

Prva sezona, naslovljena „Hari Poter i Kamen mudrosti“, imaće osam epizoda, a glavne uloge tumačiće Dominik Meklaflin kao Hari Poter, Arabela Stenton kao Hermiona Grejndžer i Alaster Staut kao Ron Vizli.

1/13 Vidi galeriju Serija Hari Poter Foto: Warner Bros

U glumačkoj postavi nalaze se i poznata imena poput Džona Litgoua, koji će uteloviti Albusa Dambldora, Pape Esijedua kao Severusa Snejpa i Nika Frosta u ulozi Rubijusa Hagrida.

Serija se snima u studijima Warner Bros. Leavesden u Velikoj Britaniji, gde su nastajali i originalni filmovi. Nova adaptacija trebalo bi detaljnije da obradi priče iz knjiga, a njen dolazak označiće početak novog poglavlja jedne od najpoznatijih čarobnjačkih priča.

Četvrt veka nakon prvog susreta sa Hogvortsom, Hari Poter nastavlja da privlači nove generacije gledalaca. Za one koji su odrasli uz njegove pustolovine, povratak u čarobnjački svet biće i prilika da se prisete vremena kada je jedno pismo iz Hogvortsa bilo dovoljno da probudi maštu.

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