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Poznati glumac Robert Patinson postao je novi Džejms Bond. Ovaj četrdesetogodišnjak zvanično će naslediti Danijela Krejga i tako se upisati u istoriju kao sedmi umetnik koji u zvaničnim ostvarenjima oživljava lik čuvenog tajnog agenta. Vest je obelodanjena u ponedeljak putem zvaničnih profila franšize na društvenim mrežama.

Neposredno pre 15 časova po srednjoevropskom vremenu, sa profila 007 na platformama Iks i Instagram naglo su nestale sve dotadašnje objave, a zamenila ih je poruka koja se neprestano ponavljala: "Identitet potvrđen". Nakon toga je filmski studio podelio prvu sliku Patinsona u karakterističnom smokingu, uz zvaničnu potvrdu da rola pripada upravo njemu. U saopštenju se ističe da njegov dolazak predstavlja "početak nove ere jednog od najpoznatijih likova u istoriji kinematografije".

Duga potraga za naslednikom

Ovakvom raspletu prethodila je temeljna i višemesečna potraga za novim glavnim glumcem. Prema poznatim detaljima, Patinson se našao u grupi od petoro odabranih finalista, rame uz rame sa kolegama Džošuom O'Konorom i Kalumom Tarnerom. Još u petak su u javnost dospele priče da su mu ponuđeni daleko bolji ugovorni uslovi u poređenju sa konkurentima, što je odmah pokrenulo talas nagađanja da je trka za prestižnu ulogu praktično rešena u njegovu korist.

Pogledajte u galeriji fotografije Roberta Patisona:

1/5 Vidi galeriju Robert Patinston Foto: Blitz Film, Reuters, TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Šta se dešavalo pre ove odluke

Danijel Krejg se od kultnog špijuna oprostio u ostvarenju "Nije vreme za umiranje", koje je pred publiku stiglo 2021. godine, posle nekoliko pomeranja datuma premijere izazvanih pandemijom koronavirusa. Priča 25. nastavka po redu donela je svojevrsno zaokruženje jednog poglavlja, jer je izgledalo da je čuveni tajni agent stradao, ali je na samom kraju filma publiku ipak dočekalo obećanje ispisano na platnu: "Džejms Bond će se vratiti".

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