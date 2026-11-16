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Klark Gejbl preminuo je 16. novembra 1960. godine. Iza sebe je ostavio brojne filmske hitove, pet brakova i ljubavnu priču koju je prekinula strašna tragedija.

Jedan od najvećih zavodnika zlatnog doba Holivuda, Klark Gejbl, preminuo je 16. novembra 1960. godine, u 59. godini. Glumac kog su milioni obožavali zbog uloge Reta Batlera u kultnom filmu "Prohujalo s vihorom" iza sebe je ostavio impresivnu filmsku karijeru, pet brakova, ljubavne afere i život obeležen velikim uspesima, ali i ličnim tragedijama. Njegova smrt potresla je Holivud, a titula "Kralja Holivuda" ostala je zauvek vezana uz njegovo ime.

Klark Gejbl Foto: Profimedia

Vilijam Klark Gejbl rođen je 1. februara 1901. godine u američkoj saveznoj državi Ohajo. Već kao beba suočio se sa velikim gubitkom jer mu je majka preminula kada je imao samo deset meseci. Otac se kasnije ponovo oženio, a njegova maćeha odigrala je važnu ulogu u njegovom odrastanju. Upravo ga je ona upoznala sa muzikom, učila ga da peva i svira klavir i podstakla njegovo interesovanje za umetnost.

Sa samo 16 godina napustio je školu i zaposlio se u fabrici guma. Ipak, njegov život promenio se nakon što je pogledao pozorišnu predstavu koja ga je toliko oduševila da je odlučio da postane glumac. Počeo je da radi različite poslove u pozorištu, ali ga je smrt maćehe 1919. godine privremeno udaljila od snova. Vratio se kući kako bi pomogao ocu, a tri godine kasnije pridružio se putujućoj pozorišnoj trupi. Kada je ona bankrotirala, ostao je bez novca i krova nad glavom u Montani.

Sudbonosan susret sa glumicom i pozorišnom rediteljkom Džozefinom Dilon označio je početak njegovog uspona. Dilon je prepoznala njegov potencijal, postala mu mentorka i pomogla mu da izgradi glumačku karijeru. Iako je bila 17 godina starija od njega, među njima se razvila ljubav. Venčali su se i zajedno preselili u Holivud.

Kerol Lombard, Klark Gejbl Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Put do slave nije bio jednostavan. Gejbl je isprva dobijao manje filmske uloge, a producenti su ga često odbijali jer nisu smatrali da odgovara tadašnjim standardima lepote. Neki su mu čak zamerali prevelike uši. Uprkos tome, nije odustajao. Prvi značajniji uspeh ostvario je filmom "The Painted Desert", nakon kog je potpisao ugovor sa studijom MGM. Usledila je uloga u filmu "Dance, Fools, Dance", a zatim i saradnje sa velikim zvezdama poput Džin Harlou, Grete Garbo i Norme Širer.

Tokom snimanja filma "Dancing Lady" suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Zbog teške infekcije desni izgubio je gotovo sve zube, a infekcija se toliko proširila da je morao da završi u bolnici. Problemi sa snimanjem povećali su troškove produkcije, pa ga je MGM potom privremeno ustupio studiju Kolumbija pikčers za film "Dogodilo se jedne noći". Iako se nagađalo da je razlog bio njegov težak karakter, studio u tom trenutku jednostavno nije imao odgovarajuću ulogu za njega. Pokazalo se da je upravo taj film bio jedan od najvažnijih u njegovoj karijeri jer mu je doneo Oskara za najboljeg glumca.

Vrhunac slave doživeo je 1939. godine, kada je oživeo lik Reta Batlera u legendarnom filmu "Prohujalo s vihorom". Uloga ga je pretvorila u jednog od najvećih filmskih zavodnika svih vremena i učvrstila njegov status Kralja Holivuda. Bio je među najplaćenijim glumcima svog doba, a tokom karijere delio je filmsko platno sa brojnim lepoticama, među kojima su bile Ava Gardner, Grejs Keli i Merilin Monro.

Kerol Lombard, Klark Gejbl Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

I dok je na filmskom platnu osvajao srca gledateljki, njegov privatni život bio je daleko od mirnog. Ženio se čak pet puta. Prva supruga bila mu je Džozefina Dilon, od koje se razveo 1930. godine. Potom je osam godina bio u braku sa Marijom Frenklin Prentis Lukas Langam, a samo 13 dana nakon razvoda ponovo je stao pred oltar, ovoga puta sa glumicom Kerol Lombard.

Upravo je Lombard bila njegova najveća ljubav. Upoznali su se 1932. godine, a ljubavnu vezu započeli četiri godine kasnije. Venčali su se tokom pauze na snimanju filma "Prohujalo s vihorom", a njihov brak Gejbl je smatrao najsrećnijim periodom svog života.

Pogledajte u galeriji fotografije Klarka Gejbla i Kerol Lombard:

1/8 Vidi galeriju Karol Lombard i Klark Gejbl imali su neverovatnu ljubavnu priču sa tužnim krajem Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia, Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Ali njihovu sreću prekinula je strašna tragedija. Kerol Lombard poginula je 1942. godine u avionskoj nesreći u Nevadi, dok se vraćala sa putovanja na kom je učestvovala u prodaji ratnih obveznica. Gejbl je lično otišao na mesto nesreće, a njena smrt potpuno ga je slomila. Prema brojnim biografskim zapisima, od tog gubitka nikada se nije u potpunosti oporavio.

Nakon Lombard oženio se britanskom manekenkom Silvijom Ešli, ali je brak potrajao samo dve godine. Poslednja supruga bila mu je Kej Sprekels, koja je četiri meseca nakon njegove smrti rodila njihovog sina Džona Klarka Gejbla.

Njegov ljubavni život obeležila je i dugo skrivana porodična tajna. Godine 1935. imao je aferu sa glumicom Loretom Jang, koja je rodila njihovu ćerku Džudi Luis. Jang je trudnoću skrivala od javnosti, a kasnije je tvrdila da je devojčicu usvojila. Gejbl nije javno priznao očinstvo, a Džudi je kasnije opisala njihov kratak susret 1950. godine.

Kerol Lombard, Klark Gejbl Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Uprkos privatnim tragedijama i zdravstvenim problemima, Gejbl je nastavio da glumi gotovo do poslednjih dana života. Njegov poslednji film bio je "Neprilagođeni", u kom je nastupio uz Merilin Monro. Film je snimljen 1960. godine, a u bioskope je stigao nakon njegove smrti.

Samo nekoliko dana nakon završetka snimanja, 6. novembra 1960. godine, Gejbl je doživeo težak srčani udar. Isprva se činilo da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, ali deset dana kasnije, 16. novembra 1960, preminuo je u bolnici u Los Anđelesu, u 59. godini.

(Kurir.rs/24sata.hr)

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