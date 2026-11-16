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Kada je tog kobnog 18. novembra 2005. kao bomba odjeknula vest da je najmlađa naslednica Samsung imperije, Li Jun-hjang, poginula u saobraćajnoj nesreći, svet je ostao potpuno zatečen. Međutim, pravi šok usledio je nedugo nakon toga, kada je sahrana obavljena brzo i u strogoj tajnosti, a potom je ceo događaj "gurnut pod tepih".

Sve je izgledalo veoma sumnjivo, a njen otac, mogul Li Kun-hi, koji je pored Li imao još troje dece, nije želeo da se oglašava. Li Jun-hjang je u trenutku smrti imala samo 26 godina i bila je "teška" čak 191 milion dolara. U očima južnokorejske javnosti ona je bila najmlađa žena tajkun, a hobi joj je bio lični blog na kom je redovno objavljivala fotografije i statuse o svom raskošnom, gotovo kraljevskom stilu života. Diplomirala je na najprestižnijem univerzitetu u Seulu, a potom je otišla u SAD da studira umetnički menadžment na Stajnhart univerzitetu za kulturu, obrazovanje i ljudski razvoj u Njujorku.

Novinari krenuli u potragu za istinom

Činilo se kao da živi život iz snova, a onda su južnokorejski mediji 19. novembra 2005. objavili šokantnu vest: "Samsung princeza imala je tešku saobraćajnu nesreću u SAD, umrla je na putu do bolnice". Tokom ovog perioda i njen otac je bio u Americi, gde se oporavljao od određene intervencije. Nakon razornih vesti saznalo se da je Li imala jednostavnu sahranu, a porodica ju je sahranila po budističkim obredima.

U to vreme davali su više nasumičnih, čudnih izjava koje su mnogima "zaparale uši", sve dok novinari nisu odlučili da kopaju i saznaju pravu istinu. Tri novinara zaputila su se u Njujork, gde se navodna nesreća dogodila, da bi se odjednom pojavili nejasni detalji jer lokacija nesreće nije bila jasna, svedoci su davali kontradiktorne izjave, a tu je bio i izostanak medicinskog kartona.

Šokantno otkriće u Njujorku

Dolaskom u Njujork najpre se saznalo da nije bilo nikakvih zapisa o samoj nesreći. Malo nakon toga novinari su došli do šokantnog otkrića — u pitanju je bilo samoubistvo. Li Jun-hjung je sebi oduzela život tako što se obesila u svom stanu na Menhetnu, pišu strani mediji. Njen dečko Subin Šin otkrio je incident u 3 sata ujutru sledećeg dana, 19. novembra, i odmah obavestio njenog oca. Nikada nije otkriveno zašto se Subin Šin pojavio u tako kasno vreme.

Inače, te iste 2005. godine Samsung je bio upleten u niz skandala. U septembru je Li Kun-hi odleteo u SAD pod izgovorom da ide da leči rak pluća, a zapravo je izbegavao sudske pozive. Bio je optužen za davanje mita južnokorejskim predsedničkim kandidatima. U oktobru 2005. dvojica rukovodilaca Samsunga osuđena su na uslovne kazne zbog manipulisanja berzom. Početkom novembra 2005. Samsung je optužen za manipulisanje cenom čipova fleš memorije u SAD i morao je da plati kaznu od 300 miliona dolara.

Iza blistavog sjaja

Mnoge je zgrozilo to što se usred svih tih događaja Li Kun-hi brinuo da će istina o smrti najmlađe ćerke negativno uticati na kompaniju. Namerno je prikrio samoubistvo i predstavio ga kao saobraćajnu nesreću.

Tokom svog života Li Jun-hjung bila je jedna od pet najbogatijih žena u Južnoj Koreji. Uvek je pored sebe imala najmanje dva telohranitelja, dostupnog vozača 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, i to u najluksuznijem automobilu. I nakon preseljenja u SAD živela je u prelepom stanu na Menhetnu. Svi su bili uvereni da će ona preuzeti ne samo funkciju direktorke kulture Samsunga, već i vrednu kolekciju umetničkih dela. Međutim, njen život nije bio "med i mleko" kao što su mnogi mislili. Malo ljudi je znalo da se iza blistavog izgleda "Samsung princeze" krio život pun tuge i usamljenosti.

Pre nego što je otišla u SAD bila je nesrećno zaljubljena u čoveka kog njena porodica nije odobravala, pa su morali da raskinu. Otišla je u Ameriku, ali se tamo, nažalost, nije snašla. Nije imala prijatelje, a čuvar stambene zgrade u kojoj je stanovala svedočio je da je bogata naslednica često boravila u svojoj sobi, a nekada nije izlazila i po nedelju dana. Bila je u teškoj depresiji i patila je u tišini, sve dok nije odlučila da sebi oduzme život sa samo 26 godina.

(Kurir.rs/Story.hr)

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