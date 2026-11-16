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Spisak kandidata za prestižna muzička priznanja Gremi zvanično je predstavljen javnosti, dok je svečana 69. ceremonija uručenja zakazana za 7. februar 2027. godine u Los Anđelesu. Ovogodišnju trku predvodi britanska kantautorka Rej sa čak 11 šansi za nagradu, čime je stala rame uz rame sa rekordom koji je Bijonse postavila 2025. godine kao umetnica sa najviše nominacija u toku jedne sezone.

Pogledajte fotografije Rej u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Rej Foto: Sean Zanni / Getty images / Profimedia, Instar Images, INSTAR Images LLC / Alamy / Profimedia

Odmah iza nje nalazi se Rozalija sa devet priznanja u najavi, dok po sedam nominacija beleže Ela Lengli, Miranda Lambert, Olivija Rodrigo i Fibi Bridžers. Pored ostalih, Rej se takmiči i u ključnim kategorijama za pesmu godine, najboljeg tekstopisca i album godine.

Za glavnu nagradu večeri, odnosno album godine, pored Rej nadmetaće se i Fibi Bridžers, Olivija Din, Ela Lengli, Bruno Mars, Olivija Rodrigo, Tejlor Svift i Rozalija. Istovremeno, Bijonse je upisala svoju jubilarnu 100. nominaciju u karijeri, ovoga puta za najbolji R&B solo nastup, čime je dodatno učvrstila status najnominovanije i sa 35 statua najtrofejnije umetnice u istoriji ove manifestacije, prenosi The Guardian. Kada je reč o muškim izvođačima, najviše razloga za zadovoljstvo imaju Leon Tomas i Bruno Mars sa po šest nominacija, pri čemu Mars u svojoj kolekciji već čuva 35 Gremi priznanja.

Uspeh Madone i novi rekordi Tejlor Svift

Kraljica popa Madona, koja iza sebe ima sedam osvojenih nagrada, ovog puta konkuriše u četiri kategorije, među kojima su one za najbolji dens/elektronski album i najbolju saradnju pop dueta ili grupe, gde je udružila snage sa Sabrinom Karpenter. Pored nje, u trci za najbolja dens i elektronska izdanja našli su se i Slejter, Zara Larson i Tinaše.

Sabrina Karpenter govori na mikrofon dok Madona stoji pored nje na sceni MTV nagrada Foto: youtube/MTV

Tejlor Svift je obezbedila pet nominacija zahvaljujući studijskom izdanju "The Life of a Showgirl", kao i numeri "I Knew It, I Knew You" snimljenoj za animirani film "Priča o igračkama 5". Ovim rezultatom stigla je do ukupno 63 nominacije u dosadašnjem radu, uz 14 već osvojenih trofeja. Posebno se izdvaja činjenica da joj je "The Life of a Showgirl" doneo novi rekord po broju solo albuma nominovanih u glavnoj kategoriji, ukupno osam, čime je uz Kendrika Lamara postala jedina u istoriji kojoj je pošlo za rukom da pet godina zaredom bude u trci za album godine.

Kontroverze, posthumna priznanja i glumačka iznenađenja

Uprkos buri koju u javnosti neprestano izazivaju njegove antisemitske izjave, Kanje Vest se našao u konkurenciji za najbolji rep album sa projektom "Bully – Deluxe", gde će snage odmeriti sa imenima kao što su Basta Rajms i Džej Dila, Kardi Bi, Rapsodi, Don Toliver i Vejl. S druge strane, Doli Parton, koja nas je napustila u avgustu ove godine, posthumno je nominovana u tri kategorije, uključujući najbolje kantri izvođenje dueta ili grupe, dok je Tim Kari, koji je takođe preminuo u avgustu, dobio priznanje u vidu nominacije za audio-knjigu. Zanimljivo iznenađenje priredio je glumac Morgan Friman, koji je posle ranijih nominacija za govorne albume sada u igri za nagradu u kategoriji bluz izdanja.

Doli Parton Foto: Jules Annan / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bojkot grupe BTS

Uvođenje nove kategorije za najbolje izvođenje azijske pop muzike odmah je pokrenulo polemike, pa su članovi sastava BTS odlučili da ne prijave svoje radove za ovo priznanje. U zajedničkom obraćanju javnosti poručili su: "Nadamo se da će naša muzika biti slušana i voljena zbog onoga što ona jeste, umesto da bude razvrstavana prema regionu ili jeziku". U ovoj kategoriji za nagradu će se boriti Bini, Ive i Lisa. Od ostalih novina izdvajaju se kategorije za najbolju latino pesmu, gde su nominovane Karol Dži i Rozalija, zatim za najbolje vokalno izvođenje tradicionalnog popa sa Olivijom Din i Rej u trci, kao i za najbolju R&B saradnju, gde su među kandidatima Kris Braun i Leon Tomas, te Džil Skot i JID.

Na spisku nominovanih iznenađujuće nema velikih zvezda za koje se verovalo da su sigurni kandidati, pa su bez ijedne nominacije ostali Hari Stajls, Džastin Biber, Grejsi Abrams, Sem Smit, Luk Kombs, Katseye i Ed Širan. Uprkos veoma dobrim kritikama za album "West End Girl", Lili Alen je dobila samo jednu priliku za nagradu, i to za vizuelno rešenje omota. Dodela Gremi nagrada sada broji ukupno 100 kategorija, a prvi čovek Akademije za diskografsku umetnost i nauku Harvi Mejson mlađi u svom govoru dotakao se sve većeg uticaja veštačke inteligencije, naglasivši da je danas "veoma važno da odamo priznanje ljudskim stvaraocima koji stoje iza muzike". Podsećanja radi, prošlogodišnju ceremoniju obeležili su trijumfi Bed Banija i Kendrika Lamara.

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