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Slavni oskarovac Leonardo Dikaprio, koji je 11. novembra napunio 52 godine, priredio je nedavno na Beverli Hilsu glamuroznu rođendansku proslavu kakva se retko viđa. Okupljanje je bilo posebno ne samo zbog samog vrha holivudske elite među zvanicama, već i zbog prizora koji kao da je preslikan sa velikog platna. Iako ne iznenađuje činjenica da je slavlje zvezde njegovog ranga vrvilo od poznatih ličnosti, pažnju prisutnih privukla je i grupa mladih devojaka koje su na lokaciju dovezene autobusom.

Prizor nalik na film "Društvena mreža"

U kadru koji neodoljivo podseća na ostvarenje "Društvena mreža", devojke su snimljene u trenutku dok izlaze iz minibusa i kreću ka mestu zabave na Beverli Hilsu.

U tom poznatom filmu iz 2010. godine postoji upečatljiva scena u kojoj studentkinje autobusom stižu na žurku, dok Mark Zakerberg upada u baze podataka Harvarda kako bi kreirao platformu za ocenjivanje fotografija studenata. Među atraktivnim gošćama na Dikaprijevom slavlju našla se i Kortni Berner, učesnica američkog rijalitija "Love Island", koja je za ovu priliku odabrala provokativnu, providnu belu mini-haljinu.

Glumac je u prošlosti često trpeo kritike javnosti zbog nepisanog pravila da ne ulazi u romanse sa partnerkama starijim od 25 godina. Zvezda kultnog "Titanika" od avgusta 2023. godine uživa u ljubavi sa dvadesetosmogodišnjom Vitorijom Čereti, dok je godinu dana ranije stavio tačku na petogodišnju romansu sa Kamilom Morone, i to svega mesec dana pošto je ona proslavila svoj 25. rođendan.

Leonardo Dikaprio Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Na subotnjoj proslavi viđen je veliki broj njegovih uticajnih prijatelja i saradnika, među kojima su bili Tobi Magvajer, Džona Hil, Kejsi Aflek, Adrijen Brodi, Al Paćino u pratnji Nur Alfalah, Edvard Norton, Majkl Men, kao i Lendon i Alabama Barker. Pozivu su se odazvali i Loren Sančez i Džef Bezos, zatim Magvajerova nekadašnja supruga Dženifer Majer sa sadašnjim mužem Džefrijem Ogunlesijem, Orlando Blum, Fifti Sent, Kara Delevinj, Kori Gembl, Džastin Trudo i mnogi drugi. Slavlju su prisustvovali i glumčev otac Džordž Dikaprio sa svojom suprugom Pegi En Farar.

Zaokret ka zrelijim partnerkama

Dikaprijev ljubavni život oduvek je bio glavna tema tabloida, počevši od petogodišnje romanse sa Žizel Bundšen u koju su ušli kada je ona imala 20 godina, pa sve do jednako duge veze sa Bar Refaeli, završene tačno u vreme njenog 25. rođendana. U septembru 2022. godine mediji su ga povezivali sa Điđi Hadid, samo nekoliko sedmica nakon raskida sa Kamilom Morone.

Ipak, te priče su brzo splasnule u februaru 2023. godine, kada je izvor blizak glumcu za Daily Mail otkrio pravu pozadinu: "Leo je trenutno potpuno slobodan i ne prija mu medijska pompa koja sugeriše da on traži isključivo veoma mlade žene. On traži nešto zrelije kada su ljubavne veze u pitanju. Sve je to zapravo smešno, jer on ne može nigde da se pojavi a da ga odmah ne povežu sa najmlađom lepom ženom u blizini. On želi da se jednom zauvek oslobodi te slike o sebi i zaista mu smeta što ga to i dalje prati".

Leonardo Dikaprio kao mim na Oskarima 2026 Foto: Printscreen: Youtube/ABC News

Nagađanja o njegovim emotivnim izborima godinama su punila novinske stupce, naročito kada je nakon raskida sa Kamilom snimljen u društvu mladih manekenki poput dvadesetpetogodišnje Viktorije Lamas i devetnaestogodišnje Iden Polani. Zbog navodne veze sa Iden, koja je od njega mlađa skoro tri decenije, suočio se sa žestokim osudama, pa je jedan upućeni izvor oštro odbacio tvrdnje da su u vezi: "Sedeli su jedno pored drugog na zabavi posvećenoj slušanju muzike. Na tom događaju je bilo još mnogo ljudi".

Trinaest godina istog ljubavnog obrasca

Zanimanje javnosti za glumčeve veze ne jenjava još od kraja devedesetih, kada su ga uloge u hitovima "Romeo i Julija" iz 1996. i "Titanik" iz 1997. lansirale u sam vrh svetske slave. Dve godine posle "Titanika", tada dvadesetčetvorogodišnji Leonardo započeo je romansu sa osamnaestogodišnjom Žizel Bundšen, koja se kasnije udala, a potom i razvela od legendarnog kvoterbeka Toma Brejdija. Kako je i sam Dikaprio tada bio u grupi "mlađi od 25 godina", ta razlika nikome nije bila neobična, a par je tokom pet godina zajedničkog života delovao izuzetno zaljubljeno na brojnim svetskim događajima.

Nakon što su se razišli 2004. godine, kada je Žizel imala 23 godine, glumac je 2005. uplovio u novu petogodišnju vezu sa dvadesetogodišnjom Bar Refaeli. Javnost je u stopu pratila svaki njihov korak verujući da je konačno pronašao onu pravu, ali je raskid usledio 2010. godine, čim je manekenka napunila 25 godina, čime je uspostavljen obrazac koji će trajati punih 13 godina.

Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026 Foto: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

Posle dve duge veze usledio je period kraćih romansi sa poznatim lepoticama, a zajedničko im je bilo to što nijedna nije prešla granicu od 25 godina. Tako se 2011. zabavljao sa tada dvadesettrogodišnjom zvezdom serije "Tračara" Blejk Lajvli, dok je naredne godine nekoliko meseci proveo sa dvadesetdvogodišnjom manekenkom Erin Hederton. Potom je usledila veza sa nemačkom manekenkom Toni Garn, okončana 2014. kada je ona imala 24 godine. Tokom 2015. bio je sa glumicom iz serije "Čuvari plaže" Keli Rorbah, ali su se rastali pre njenog 26. rođendana, da bi od 2016. do 2018. bio u vezi sa Ninom Agdal, koja je takođe imala 25 godina u trenutku raskida.

Susret u Kanu

Ljubav sa Kamilom Morone započela je 2018. godine, kada je on imao 43, a ona svega 20 godina. Iako se činilo da im razlika u godinama nimalo ne smeta i da je glumac spreman da se skrasi, njihova naizgled idilična priča završila se mesec dana pošto je ona napunila 25 godina. Tek nakon tog raskida Dikaprio je prekinuo dugogodišnju tradiciju započevši vezu sa dvadesetsedmogodišnjom Điđi Hadid. Iako su se razišli posle nekoliko meseci, u decembru 2022. godine, izvori navode da su ostali "i dalje prijatelji".

Sadašnju partnerku Vitoriju Ćereti glumac je navodno upoznao na Kanskom filmskom festivalu 2023. godine, povodom premijere filma Martina Skorsezea "Ubistva pod cvetnim mesecom", u kojem tumači glavnu rolu. Iako je manekenka u nekoliko navrata uslikana sa prstenom na domalom prstu, upućeni ističu da par još uvek nije veren. Pre veze sa slavnim glumcem, Vitorija je od 2020. do 2023. godine bila udata za italijanskog di-džeja Matea Milerija, člana poznatog berlinskog elektronskog sastava "Tale of Us".

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