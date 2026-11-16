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Proslavljena glumica Glen Klouz dobila je sinoć počasnog Oskara na 17. dodeli nagrada Governors Awards u Los Anđelesu, čime je realizovana odluka koju je Akademija objavila još u junu ove godine. Vidno potresena dok je preuzimala zlatnu statuu, holivudska diva vratila se u mislima u detinjstvo provedeno u zatvorenoj zajednici koju opisuje kao kult.

Pogledajte u galeriji Glen Klouz na dodeli Oskara:

1/5 Vidi galeriju Glen Klouz dobitnica počasnog Oskara za životno delo Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia, VALERIE MACON / AFP / Profimedia

"Veoma mi je teško da shvatim da sam dobila ovo priznanje jer, istina je, uvek sam se osećala kao autsajder. Od sedme do 22. godine bila sam pod kontrolom veoma strogog kulta. Nismo smeli da se gledamo u ogledalo ili da flertujemo, morali smo da se oblačimo i govorimo na određeni način i da se pretvaramo da je sve u redu, dok su naši roditelji redovno bili slani od kuće mesecima. Zbog toga sam se uvek osećala kao posmatrač, a ne kao član društva".

Kako prenosi magazin The Hollywood Reporter, Klouz je ovo priznanje posvetila svojoj tridesetosmogodišnjoj ćerki Eni Stark, osvrnuvši se pritom i na dosadašnja iskustva sa trkom za prestižnu nagradu.

"Kao autsajder, nikada nisam zaista razmišljala o osvajanju nagrade, iako sam nekoliko godina mislila da imam šanse. Oduvek sam smatrala velikom čašću samo to što sam tamo. U proteklih 43 godine, bila sam na dodeli nagrada osam puta kao nominovana glumica. Dakle, najveća čast koju bih mogla imati jeste biti ovde večeras, okružena ljudima koji su me uvek inspirisali i čiji mi je rad davao snagu i gurao me da budem bolja", istakla je glumica.

Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pored nje, isto večeri su počasnim Oskarima nagrađeni i reditelj Ridli Skot, animator Flojd Norman, kao i producentkinje Kristin Vašon i Pamela Kofler. Još od junske najave da će Klouz konačno dobiti zlatnu statuu, mišljenja obožavalaca bila su podeljena – dok su jedni slavili vest, drugi su smatrali da je ova glumačka veličina odavno zaslužila "pravo" takmičarsko priznanje na redovnoj godišnjoj ceremoniji Američke akademije filmskih umetnosti i nauka.

Rekordnih osam nominacija bez pobede i ostali laureati

Sa ukupno osam nominacija tokom karijere, Glen Klouz deli neslavni rekord sa Piterom O'Tulom kao glumica sa najviše nominacija bez osvojenog Oskara, s tim što je O'Tul svoju počasnu statuu primio još 2003. godine. Članovi Akademije su je u trku za nagradu uvrstili zahvaljujući ulogama u filmovima "Svet po Garpu", "Velika jeza", "Prirodni", "Fatalna privlačnost", "Opasne veze", "Albert Nobs", "Žena" i "Gorštačka elegija", dok ćemo je ove godine gledati u ostvarenju "Igre gladi: Svitanje na dan žetve".

Glen Klouz Foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia

Zanimljivo je da je i slavnom reditelju Ridliju Skotu ovo prvi Oskar u karijeri, uprkos tome što je tri puta bio nominovan za režiju filmova "Telma i Luiz", "Gladijator" i "Pad crnog jastreba", kao i za najbolji film sa ostvarenjem "Marsovac". Njegov šest decenija dug stvaralački opus obeležili su naslovi poput "Osmog putnika", "Istrebljivača", "Legende", "Nebeskog kraljevstva", "Američkog gangstera", "Prometeja", "Gučijevih", "Poslednjeg dvoboja" i "Napoleona", a publika uskoro očekuje njegov novi film "The Dog Stars".

Komentar Majkla Daglasa

Početkom ovog meseca, njen kolega iz kultnog ostvarenja "Fatalna privlačnost", Majkl Daglas, izjavio je gostujući u emisiji "Šou Grejama Nortona" da je zlatna statua 1988. godine trebalo da pripadne upravo njoj, umesto Šer koja ju je tada osvojila za film "Opčinjena mesecom". Daglas je njenu izvedbu u tom trileru ocenio kao "jednu od najboljih svih vremena".

Sama glumica je dodelu počasnog priznanja dočekala sa dozom humora, pa se u svom stilu našalila na račun dugogodišnjeg čekanja: "Malo mi je žao što prekidam svoj niz gubitaka", izjavila je Klouz, dodajući u šali da Akademija filmskih umetnosti i nauka "verovatno više ne želi da oseća krivicu".

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