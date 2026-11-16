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Poznata glumica Tina Simons, koja je tokom karijere duže od šest decenija ostvarila neverovatne 263 uloge na velikom i malom ekranu,preminula je ostavivši za sobom bogat umetnički trag u nekim od najpopularnijih filmskih franšiza svih vremena, poput "Ratova zvezda", "Džejmsa Bonda" i "Betmena". Široj publici posebno je ostala u sećanju kao pobunjenička tehničarka iz kultnog ostvarenja "Povratak džedaja", snimljenog 1983. godine.

Njen izuzetno raznovrstan glumački opus uključivao je i zapažena pojavljivanja u hitovima "Mračni vitez" i "Nemoguća misija", kao i u četiri različita nastavka serijala o tajnom agentu 007. Pored toga, Simonsova je pripadala retkom krugu umetnika koji su zaigrali u ostvarenjima oba konkurentska strip-giganta, Marvela i DC-ja, ostvarivši role u filmovima "Doktor Strejndž", "Spajdermen: Daleko od kuće" i "Supermen 3", pa je vest o njenom odlasku duboko potresla filmofile širom planete.

Tužan kraj daleko od očiju javnosti

Zvaničan razlog smrti još nije obelodanjen, ali je tužne okolnosti njenog odlaska sa javnošću podelila njena koleginica i nekadašnja Bondova devojka Madlen Smit. Njih dve su negovale blisko prijateljstvo gotovo punih šest decenija, a Smitova je otkrila da je glumica pronađena beživotna, potpuno sama u svojoj kući.

Opraštajući se od dugogodišnje prijateljice putem društvenih mreža, Madlen Smit je u emotivnoj objavi napisala: "Slomljena sam. Tina Simons. Pronađena mrtva u svom stanu. Užasno. Bila je moja prijateljica gotovo sigurno od 1968. godine. Kako je okrutno umreti sam i uopšte umreti! Nadam se da ću uskoro čuti za komemoraciju za ovu dragu dušu".

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