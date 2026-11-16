Slušaj vest

Zajednički život pred očima celog sveta retko prolazi bez trzavica, jer javnost ima naviku da pod lupu stavi i najbezazleniji potez, što slavne parove često uvlači u vrtlog priča o razvodu, a članovi britanske monarhije to najbolje osećaju na svojoj koži. List "National Examiner" nedavno je preneo da slabe ocene u istraživanjima javnog mnjenja dodatno podgrevaju navodne tenzije u odnosu kralja Čarlsa i kraljice Kamile. Prema brojkama koje je objavila agencija "Jugov", monarh uživa naklonost 58 odsto građana, dok je Kamila na 42 procenta, a u isto vreme princ Vilijam ima podršku od 74 odsto, dok Kejt Midlton drži snažnih 72 odsto.

Pogledajte u galeriji fotografije kralja Čarlsa i kraljice Kamile:

1/8 Vidi galeriju Kamila i kralj Čarls Foto: Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, i-Images / Eyevine / Profimedia, / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Jedan upućeni sagovornik ovako je opisao atmosferu na dvoru: "Ovi rezultati anketa su pravi udarac u zube za Čarlsa i Kamilu". Isti izvor je dodao: "Rade do iznemoglosti, samo da bi ih na svakom koraku podsećali da su Vilijam i Kejt ti koje svi vole". Ovakav razvoj događaja posebno teško pada kraljici, kojoj ovakva poređenja nimalo ne prijaju. "To je gorka pilula koju treba progutati, posebno za Kamilu, koja je oduvek bila osetljiva na poređenja sa Kejt", otkrio je izvor i naglasio: "Ona je trenutno potpuno iscrpljena, a ni odnosi između nje i Čarlsa nisu baš sjajni".

Nagomilani porodični problemi i knjiga Čarlsa Spensera

Ovakve brojke, udružene sa nizom drugih potresa poput afera nekadašnjeg princa Endrua, sveže objavljene knjige brata pokojne princeze Dajane, kao i dolaska princa Harija i Megan Markl nazad u Britaniju, ostavile su vidljiv trag na brak kraljevskog para. "Oboje su pod ogromnim pritiskom", preneo je sagovornik za pomenuti list, ističući da kriza ne prolazi bez posledica: "I umesto da se oslone jedno na drugo, čini se da se sve više udaljavaju. Čak i kada su zajedno, nervozni su i kratkog fitilja jedno prema drugom. Ljudi počinju da brinu za stanje njihovog braka, a ovi užasni rezultati anketa samo dodatno pogoršavaju stvari".

Kralj Čarls i kraljica Kamila u zvaničnoj poseti Severnoj Irskoj Foto: Chris Jackson, PA Images / Alamy / Profimedia

Slično piše i portal "Radar onlajn", navodeći da u palati vlada ogromna napetost jer su memoari Čarlsa Spensera ponovo oživeli delove njihove prošlosti koje su kralj i kraljica svim silama nastojali da potisnu u zaborav.

"Čarls je apsolutno besan što se o ovim optužbama ponovo raspravlja i očigledno mu postaje gotovo nemoguće da razmišlja o bilo čemu drugom", objasnio je upućeni izvor, dodajući da ni njegovoj supruzi nije nimalo lakše: "Ali i Kamila se muči, a ono što je zaista frustrira jeste to što se čini da se sve vrti oko toga kako se Čarls oseća".

Brak na velikom ispitu izdržljivosti

Uloga stuba na koji svi u krizi računaju ume da bude izuzetno iscrpljujuća. Od kraljice se očekuje da bude glas razuma koji će smiriti monarha i uliti mu nadu da će oluja proći, iako se i sama bori sa sopstvenim osećajem poniženja i velikim nemirom. Na kraju, sagovornik upozorava na dubinu jaza koji se stvara među njima: "To stvara veliku ogorčenost između njih jer nijedno nema osećaj da ono drugo u potpunosti ceni kroz šta prolazi. Eksplozivne tvrdnje u Spenserovoj novoj knjizi zaista rastežu njihov brak do krajnjih granica".

Pogledajte video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti