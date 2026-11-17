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Nika Fehmiju, unuka legendarnih glumaca Branke Petrić i Bekima Fehmijua, koja se pre izvesnog vremena ostvarila u ulozi majke, oduševila je javnost novim kadrom sa društvenih mreža. Na svom Instagram storiju objavila je toplu fotografiju na kojoj sa širokim osmehom pozira dok u kengur nosiljci drži svoje dete.

Nika Fehmiu uživa u majčinstvu Foto: Printscreen/Instagram

Slika je nastala na drvenom stepeništu neposredno uz morsku obalu, dok se u pozadini vide talasi i stene. Za boravak pored vode Nika je odabrala opuštenu kombinaciju svetlog teksasa i bež rolke, a bebinu glavu od sunčevih zraka sačuvala je simpatičnim kariranim šeširićem. Ovaj idiličan trenutak pored mora brzo je pobrao brojne simpatije i izazvao dirljive reakcije svih koji prate njenu svakodnevicu.

Priča iza neobičnog imena

Nikin otac, glumac Uliks Fehmiu, već decenijama je u skladnom braku sa koleginicom Snežanom Bogdanović, sa kojom je život nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama. Poznati glumački par nastanio se u Njujorku 1994. godine, a već sledeće godine postali su roditelji ćerke Nike. Dolazak prinove uneo je veliku promenu u njihovu svakodnevicu, o čemu je Snežana svojevremeno otvoreno govorila.

Pogledajte zajedničke fotografije Uliksa Fehmijua i Snežane Bogdanović:

1/6 Vidi galeriju Snežana Bogdanović i Uliks Fehmiu Foto: Instagram, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Tom prilikom je za medije otkrila i kako su izabrali ime za naslednicu:

"Ja sam predložila ime, a Uliks ga je odmah zavoleo. U našoj ćerki izmešale su se sve tri religije s naših prostora. Nika je boginja pobede, ime se sreće svuda, a kod nas ga ima na primorju".

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