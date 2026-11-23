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Glen Klouz bila je vidljivo emotivna dok je primala Oskar. Slavna glumica se prisetila svog detinjstva, a odrasla je u specifičnoj zajednici koju je opisala kao kult:

„Veoma mi je teško da shvatim da sam dobila ovo priznanje jer, istina je, uvek sam se osećala kao autsajder. Od sedme do 22. godine bila sam pod kontrolom veoma strogog kulta. Nismo smeli da se gledamo u ogledalo ili da flertujemo, morali smo da se oblačimo i govorimo na određeni način i da se pretvaramo da je sve u redu, dok su naši roditelji redovno bili slani od kuće mesecima. Zbog toga sam se uvek osećala kao posmatrač, a ne kao član društva".

Prema pisanju časopisa The Hollywood Reporter, Klouz je nagradu posvetila svojoj ćerki Eni Stark (38) a tokom govora na ceremoniji napravila je osvrt svoje prethodne nominacije za Oskara. „Kao autsajder, nikada nisam zaista razmišljala o osvajanju nagrade, iako sam nekoliko godina mislila da imam šanse.

Glen Klouz sa ćerkom Eni Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Oduvek sam smatrala velikom čašću samo to što sam tamo. U proteklih 43 godine, bila sam na dodeli nagrada osam puta kao nominovana glumica. Dakle, najveća čast koju bih mogla imati jeste biti ovde večeras, okružena ljudima koji su me uvek inspirisali i čiji mi je rad davao snagu i gurao me da budem bolja", poručila je.

Pored Glen Klouz počasni Oskar je sinoć dodeljen i reditelju Ridliju Skotu, animatoru Flojdu Normanu i producentkinjama Kristin Vašon i Pameli Kofler. Nakon što je u junu saopšteno da će čuvena glumica konačno dobiti zlatnu statuu, reakcije publike bile su podeljene. Jedni su bili oduševljeni, a drugi su isticali da je ova holivudska legenda odavno trebalo da dobije prestižno priznanje i to ono "pravo", koje se dodeljuje na godišnjoj ceremoniji nagrada Amerike akademija filmskih umetnosti i nauka.

Glen Klouz Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Počasni Oskar posle osam nominacija

Sa osam nominacija u karijeri, Klouz je izjednačena sa Piterom O'Tulom, jer je najviše puta bila nominovana bez ijedne pobede u trci za Oskar. Podsetimo, O'Tul je 2003. godine dobio počasnu nagradu.

Glen Klouz je bila nominovana za uloge u filmovima Garp, The Big Chill, The Natural, Fatal Attraction, Dangerous Liaisons, Albert Nobbs, The Wife i Hillbilly Elegy. Ove godine predstaviće nam se u The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Zanimljivo je i da je Ridliju Skotu počasna nagrada prvi Oskar u karijeri, a bio je tri puta nominovan za veliku nagradu - za najbolju režiju (Thelma & Louise, Gladiator i Black Hawk Down) kao i za najbolji film, The Martian. Karijeru dugu šest decenija obeležila su i ostvarenja: Alien, Blade Runner, Legend, Kingdom of Heaven, American Gangster, Prometheus, House of Gucci, The Last Duel i Napoleon. Njegov novi film je The Dog Stars.

Glen Klouz Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Ranije ovog meseca, njen kolega iz serije „Fatalna privlačnost“, Majkl Daglas, rekao je u emisiji „Šou Grejama Nortona“ da je čuvena glumica trebalo da dobije Oskar za ulogu u ovom ostvarenju. Nagrada je pripala pevačici i glumici Šer 1988. za rolu u „Mesečini“. Daglas je opisao glumu Glen Klouz u trileru kao „jednu od najboljih svih vremena“.

Klouz se našalila povodom počasnog Oskara. „Malo mi je žao što prekidam svoj niz gubitaka“, rekla je i dodala da je Akademija filmskih umetnosti i nauka, koja dodeljuje Oskare, „verovatno više ne želi da oseća krivicu".

(Kurir.rs/Žena)

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