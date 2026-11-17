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Robert Patinsonzvanično je potvrđen kao novi Džejms Bond. Četrdesetogodišnji glumac preuzima kultnu ulogu agenta 007, a nakon jučerašnje objave otkriveni su i novi detalji o tome kako je izabran za ulogu.

Poziv je stigao u nedelju

Novinar Boris Kit iz The Hollywood Reportera objavio je da je Patinson u nedelju, 15. novembra, saznao da je dobio ulogu Džejmsa Bonda. Vest mu je lično saopštio reditelj Deni Vilnev.

Ostale glumce koji su ušli u završni krug izbora o odluci je obavestila producentkinja Ejmi Paskal. Među kandidatima za ulogu bili su i Nikolas Hoult, Kalum Tarner, Džek Lauden i Džoš O'Konor.

Reakcija novog agenta 007

Nakon što je potvrđeno da će glumiti novog Džejmsa Bonda, Patinson se oglasio zvaničnom izjavom. Zahvalio je reditelju Deniju Vilnevu, producentima Ejmi Paskal i Dejvidu Hejmanu, izvršnoj producentkinji Tanji Lapoint i celoj ekipi studija Amazon MGM.

Foto: Shutterstock

"Džejms Bond jedan je od najpoznatijih likova u istoriji filma i velika mi je čast što mi je poverena uloga agenta 007. Izuzetno sam zahvalan Deniju, Ejmi, Dejvidu, Tanji i svima u studiju Amazon MGM na ukazanom poverenju. Malo je reći da mi se ostvario san. Jedva čekam da počnem da radin s ovom sjajnom ekipom", rekao je.

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