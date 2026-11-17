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Džordž Lezenbi, najstariji živi glumac koji je tumačio Džejmsa Bonda, poslao je ličnu poruku Robertu Patinsonunakon što je potvrđeno da će upravo on biti novi agent 007. Lezenbi (87) objavio je video na Instagramu dan posle objave vesti o novom Bondu.

"Čuo sam da su objavili ko je novi Džejms Bond...", napisao je Lezenbi uz snimak objavljen u ponedeljak, 16. novembra. U videu se direktno obratio četrdesetogodišnjem Patinsonu: "Roberte, dobrodošao u najekskluzivniji klub na svetu. Ali ne zaboravi da uživaš u tome."

Prisetio se i sopstvenog iskustva u ulozi slavnog tajnog agenta: "Videćemo da li ćeš i ti imati svoj trenutak u kom ćeš moći da kažeš: 'Ovo se onom drugom nikad nije dogodilo.'"

Lezenbi je time podsetio na poznatu repliku iz filma "U službi Njenog Veličanstva" iz 1969. godine, u kom je igrao Džejmsa Bonda. Tu rečenicu izgovorio je gledajući pravo u kameru, aludirajući na svog prethodnika Šona Konerija. Bio je to jedini film u kom je Lezenbi oživeo lik agenta 007.

Patinson je sedmi glumac u ulozi Džejmsa Bonda

Robert Patinson sedmi je glumac koji će tumačiti Džejmsa Bonda. On nasleđuje Danijela Krejga, koji se od ove uloge oprostio 2021. godine filmom "Nije vreme za umiranje". Vest o novom Bondu saopštio je u ponedeljak studio Amazon MGM, nakon dugotrajnog i strogo čuvanog procesa izbora. Prema navodima medija, među kandidatima za ovu rolu bili su i Kalum Tarner, Džek Louden, Džoš O'Konor i Nikolas Holt.

Patinson: To je najveća čast u mom životu

Patinson je u saopštenju studija opisao Bonda kao jednog od najlegendarnijih likova u istoriji kinematografije i izjavio da mu je prilika da igra agenta 007 "najveća čast u životu". Glumac koji se proslavio filmskim serijalom "Sumrak" još 2012. godine rekao je da je "definitivno" zainteresovan za ulogu Bonda, ali tek "za 20 godina".

Datum premijere 26. filma o Džejmsu Bondu, koji će režirati Deni Vilnev, još uvek nije poznat. Amazon MGM preuzeo je kreativnu kontrolu nad franšizom 2025. godine, a publika će Patinsona pre toga moći da gleda u decembru, kada u bioskope stiže ostvarenje "Dina: Treći deo".

(Kurir.rs/Index)

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