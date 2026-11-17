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Nesvakidašnja i opasna situacija dogodila se tokom programa Radio-televizije Vojvodine, kada je automobil udario novinarku koja se uživo uključivala iz Stare Pazove. Incident se odigrao pred televizijskim kamerama, pa su gledaoci mogli da vide trenutak u kojem je vozilo krenulo unazad i udarilo je dok je obavljala svoj posao.

Novinarka se nalazila na terenu i izveštavala za RTV Vojvodina kada je vozač automobila parkiranog u njenoj neposrednoj blizini počeo da se isparkirava.

Vozilo ju je tom prilikom udarilo, a ona je, vidno iznenađena onim što se dogodilo, pokušala da se pomeri i skloni sa njegove putanje.

Posebno je zaprepastilo to što se vozač, nakon kontakta sa novinarkom, nije zaustavio da proveri šta se dogodilo, već je nastavio vožnju.

Čitava situacija zabeležena je tokom direktnog televizijskog prenosa, a snimak prikazuje neočekivani incident koji je prekinuo uobičajeni tok javljanja sa terena.

Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li je novinarka zadobila povrede, niti da li je incident prijavljen nadležnim organima.

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