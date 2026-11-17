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Francuski glumac Žerar Depardje povukao je svoju žalbu na presudu za seksualno napastovanje iz 2025. godine. Time je prihvatio svoju krivicu i izvinio se žrtvama.

U zvaničnoj izjavi Depardje je rekao da je često koristio "vulgaran, seksualno sugestivan humor", te da je sada shvatio kako postoji granica "između drskosti i vređanja". Dodao je i da se "najdublje i najiskrenije" izvinjava onima koji su pretrpeli štetu zbog njegovog ponašanja, a objasnio je i da je žalbu povukao jer je shvatio da "pripada svetu koji više ne postoji".

Foto: Profimedia

Depardje je u maju proglašen krivim za seksualno napastovanje dveju žena na filmskom setu. Osuđen je od strane suda u Parizu zbog dodirivanja žena tokom snimanja filma "Les Volets Verts" iz 2021. godine. Glumac je dobio uslovnu kaznu od 18 meseci zatvora, a sudija je tada naveo kako se čini da Depardje nije shvatio "traumatičan" učinak svog ponašanja.

Glumac se suočava s mogućnošću suđenja zbog navodnog silovanja glumice Šarlot Arno 2018. godine. On poriče krivicu.

Foto: Profimedia

Francuski glumac je već dugi niz godina u centru pažnje zbog mnogih optužbi protiv njega, a u aprilu 2024. je uhapšen. Dve žene optužile su ga za događaje koji su se odvili 2014. na setu filma "Le Magicien et les Siamois" i 2021. na setu filma "Les Volets Verts". Jedna od žena, koja je radila kao asistentkinja na setu, optužila je glumca da je dirao njene intimne delove. Depardje se pre toga suočavao s barem 13 drugih optužbi.

Glumac se suočava i s optužbom za silovanje koju je iznela francuska glumica Šarlot Arno, koja se 2021. godine odrekla svog zakonskog prava na anonimnost, u znak protesta zbog dugog trajanja istrage. U javnost je izašla nakon što je Depardje ponovo optužen za silovanje i seksualni napad.

Foto: Profimedia

Tužioci su još 2019. godine odustali od istrage njenih navoda, uz razlog da ne postoji dovoljno dokaza. Kasnije te godine su ponovo preuzeli slučaj, nakon novih pritužbi policiji.

Žerar Depardje proslavio se ulogama u filmovima "Going Places" i "Green Card". Tokom karijere je osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca, nagradu za najbolju mušku ulogu na filmskom festivalu u Kanu, a dva puta je bio nominovan za Oskara u kategoriji najbolje glavne uloge.

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