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Britansko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je istragu zbog poruke koju je Rasel Brend poslao iz zatvora, a u kojoj tvrdi da je nevin, iako je osuđen za silovanje i seksualne napade. Istražuje se da li je tom porukom prekršio zatvorska pravila.

Poruku je pročitala Brendova supruga Lora Galačer u njihovom zajedničkom podkastu "Sunday Service". "Voljena braćo i sestre u Hristu, neka vas Bog blagoslovi zbog vaše podrške", napisao je Brend. "Kao što znate, nisam kriv za zločine zbog kojih sam zatvoren, pa se očito događa nešto čudno."

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pokrenuta hitna istraga

Portparol britanskog premijera izjavio je za Guardian da je slučaj "očito užasan" i da se hitno istražuje. "Očekujemo da će se preduzeti odgovarajuće mere ako se utvrdi da je prekršio pravila. Zatvorenicima je strogo zabranjeno da daju izjave koje uznemiruju žrtve, a obraćanje medijima dozvoljeno je samo u izuzetnim okolnostima. Zatvorenici ne mogu da zaobilaze ta pravila tako da neko drugi objavljuje njihove izjave", poručio je.

Londonska poverenica za žrtve Andrea Sajmon izjavila je za BBC News da će Brendova poruka "sigurno ponovo traumatizovati njegove žrtve, ali i druge osobe koje su preživele silovanje i sada moraju da slušaju takve izjave".

Rasel Brend sa ženom Foto: RusselBrand/youtube

Britanski političar Ed Milibend u izjavi za Sky News opisao je Brendove zločine kao "gnusne i strašne". Dodao je da je "odvratno što u svojim današnjim izjavama ne pokazuje nimalo kajanja".

Osuđen na deset i po godina zatvora

Brend je nedavno počeo da služi zatvorsku kaznu od deset godina i šest meseci. Na suđenju u Londonu, koje je privuklo veliku pažnju medija, proglašen je krivim za tri seksualna napada i jedno silovanje. Bivši glumac i komičar oslobođen je optužbi za još dva silovanja i jedan pokušaj nedoličnog napada.

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Nakon što su 2023. godine u javnost dospele optužbe za seksualno zlostavljanje, Brendova karijera u svetu zabave doživela je ozbiljan udarac. U međuvremenu se posvetio verskim sadržajima i počeo da se predstavlja kao hrišćanski influenser i podkaster.

Njegova supruga Lora Galačer u podkastu je rekla da je razgovarala s njim, te da je "dobro i da se, očekivano, moli". "Verujemo Bogu, verujemo u Njegov plan i u sve što On trenutno čini", dodala je.

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